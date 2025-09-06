पुढच्या वर्षी लवकर या; नागपूरसह राज्यभरात लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यास सुरुवात

नागपूर: दहा दिवसांचा आनंद, भक्ती आणि उत्साह संपवून आज गणेशभक्तांना आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप द्यावा लागणार आहे. घराघरातून, सार्वजनिक मंडळांतून गजर होत आहे. “गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या!”
मुंबईपासून पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिकसह राज्यभरात विसर्जन मिरवणुकीची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. नगरपालिकांकडून कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आली असून चौपाट्या, तलाव आणि नदीकिनाऱ्यांवर सुरक्षा यंत्रणा तैनात आहेत. पोलिस, पालिका कर्मचारी आणि स्वयंसेवक यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.
ढोल-ताशांच्या गजरात, लेझीमच्या तालात आणि फटाक्यांच्या रोषणाईत गणेशभक्त बाप्पांना निरोप देणार आहेत. मोठमोठ्या मंडळांनी थाटामाटात मिरवणुकीची तयारी केली आहे, तर घरगुती गणेशोत्सव देखील कुटुंबीयांच्या भावुक वातावरणात विसर्जनासाठी सज्ज होत आहेत.
दहा दिवस गणरायाची अखंड सेवा, आरती, भजन-कीर्तन आणि नित्य पूजा-अर्चा करून भक्तांनी त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला. आज निरोप देताना भक्तांच्या डोळ्यांतून अश्रू तर ओठांवरून पुढच्या वर्षीच्या भेटीची आर्त हाक उमटताना दिसते.
गणपती विसर्जनाचा दिवस हा केवळ जल्लोषाचा नसून भक्तिभाव आणि भावुकतेचा संगम असतो. लहानांपासून थोरांपर्यंत प्रत्येकजण आपल्या बाप्पाला निरोप देताना मनोमन पुढच्या वर्षीच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहतो.
राज्यभरात जयजयकार घुमतोय…गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या!”