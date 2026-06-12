Published On : Fri, Jun 12th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

फेरे शुरू होने से दो घंटे पहले थमी शादी की शहनाई, 15 वर्षीय किशोरी को बाल विवाह से बचाया

बाल संरक्षण विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; कामठी में समय रहते रुका बाल विवाह
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नागपुर: नागपुर जिले के कामठी क्षेत्र में प्रशासन की तत्परता और सजगता के चलते एक 15 वर्षीय किशोरी को बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ने से बचा लिया गया। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, मंडप सज चुका था और कुछ ही घंटों में सात फेरे होने वाले थे। लेकिन समय पर मिली सूचना के आधार पर बाल संरक्षण विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवा दिया।

जानकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण कक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कामठी क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का विवाह 19 वर्षीय युवक के साथ कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठान के नेतृत्व में चाइल्ड हेल्पलाइन और नई कामठी पुलिस की संयुक्त टीम तत्काल विवाह स्थल पर पहुंची।

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June 12 2026 - Time 10.30Hrs
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जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब विवाह समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। रिश्तेदार और मेहमान बड़ी संख्या में मौजूद थे तथा कुछ ही समय में विवाह की रस्में शुरू होने वाली थीं। अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विवाह प्रक्रिया को रुकवाया और किशोरी के दस्तावेजों की जांच की।

जांच के दौरान सामने आया कि किशोरी की उम्र मात्र 15 वर्ष है, जो वैधानिक विवाह आयु 18 वर्ष से काफी कम है। इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों और उपस्थित लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाया कि नाबालिग लड़की का विवाह कराना कानूनन अपराध है, जिसके लिए दंड और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

अधिकारियों ने परिवार को बाल विवाह के सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताया। समझाइश और कानूनी जानकारी के बाद परिवार ने विवाह रोकने पर सहमति जताई और कार्यक्रम स्थगित कर दिया।

बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि यह विवाह संपन्न हो जाता तो किशोरी की शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। समय पर मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई ने एक बालिका के जीवन को नई दिशा देने का काम किया है।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। अधिकारियों के अनुसार एक जागरूक नागरिक की सूचना किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकती है।

यह कार्रवाई जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनील मेसरे के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। अभियान में पीएसआई श्रुति कदम, चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधि अनिकेत भिवगडे, मीनाक्षी धडाडे, सचिन धोतरकर तथा ग्रामीण समस्यामुक्ति ट्रस्ट की वैशाली पाटिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कामठी की यह कार्रवाई बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन की सक्रियता और समाज की साझा जिम्मेदारी का एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है।

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