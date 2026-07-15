नागपुर में गुजरात पुलिस की हिरासत से चेक बाउंस का आरोपी फरार

नागपुर: नागपुर में गुजरात पुलिस की हिरासत से एक चेक बाउंस मामले का आरोपी फरार हो गया, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर गुजरात ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में नागपुर के एक होटल से वह कथित तौर पर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता हिमंतभाई जिंजाला (57), जो गुजरात के राजकोट शहर पुलिस के ए-डिवीजन में पुलिस उपनिरीक्षक हैं, चेक बाउंस मामले में आरोपी अमित दास बीकमदास को ओडिशा से बेलेबल वारंट पर गिरफ्तार कर निजी टैक्सी से गुजरात ले जा रहे थे।
यात्रा के दौरान पुलिस टीम नागपुर के तहसील थाना क्षेत्र स्थित इंडिया सन्स होटल में ठहरी। शिकायत के मुताबिक, पुलिस अधिकारी, हवलदार और आरोपी अलग-अलग कमरों में ठहरे थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस हवलदार को नींद आ गई और आरोपी मौके का फायदा उठाकर होटल से फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि होटल के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को होटल से बाहर निकलते हुए देखा गया है। घटना के बाद गुजरात पुलिस ने तहसील थाने में शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी के फरार होने के बाद नागपुर और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं। शहर के संभावित ठिकानों के साथ-साथ शहर से बाहर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर भी आरोपी की तलाश की जा रही है।
इस घटना के बाद पुलिस हिरासत में आरोपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सुरक्षा में लापरवाही हुई या आरोपी किसी अन्य तरीके से फरार हुआ, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।
Gujarat Police की हिरासत से आरोपी फरार! #CrimeNews #PoliceCustody #AccusedEscapes #CCTV #ViralNews
Nagpur Urs Procession: नोट उड़ाना पड़ा भारी! #NagpurNews #BabaTajuddin #Urs #FIR #crimenews
Nagpur ATM Loot: 1 घंटे में 2 ATM पर हमला! #nagpurnews #ATMRobbery...
Amravati Murder Case: प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या #amravati...
Nagpur में चाकू की नोक पर लूट! #NagpurNews #BreakingNews #CrimeNews #Loot #Robbery...
Jammu से भागकर Nagpur पहुंचे प्रेमी युगल! #NagpurNews #JammuNews #LoveStory #MissingCase #newsupdate