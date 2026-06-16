Published On : Tue, Jun 16th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

NEET पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्रामवर केंद्राची नजर; २२ जूनपर्यंत सेवा तात्पुरती बंद!

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नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 च्या पुनर्परीक्षेची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामच्या सेवांवर भारतात तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हा निर्णय परीक्षेपूर्वी अफवा, बनावट माहिती आणि प्रश्नपत्रिकांशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) टेलिग्राम सेवा २२ जून २०२६ पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. २१ जून रोजी होणाऱ्या NEET (UG) 2026 पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात आला आहे.

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राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) ने केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता टिकवणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पेपरफुटी आणि अफवांना आळा घालण्याचा प्रयत्न-
अलिकडच्या काळात विविध स्पर्धा परीक्षांदरम्यान सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्सच्या माध्यमातून चुकीची माहिती, बनावट प्रश्नपत्रिका किंवा अफवा पसरवल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी टेलिग्रामसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर तात्पुरती कारवाई करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना NTAचा इशारा-
NEET पुनर्परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडिया पोस्ट, अनधिकृत ग्रुप्स किंवा अपुष्ट माहितीकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन NTA कडून करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ अधिकृत वेबसाइट आणि सरकारी सूचनांवरच विश्वास ठेवावा, असे सांगण्यात आले आहे.

परीक्षा व्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी कठोर पाऊल-
परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान गैरप्रकारांना वाव मिळू नये आणि बनावट पेपरफुटीचे दावे किंवा चुकीची माहिती पसरवण्याचे प्रकार रोखले जावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

NEETसारख्या देशातील मोठ्या प्रवेश परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करण्यात आलेली ही कारवाई परीक्षा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.

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