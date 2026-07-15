सेंट्रल जेल में कैदियों का हंगामा, जेल अधिकारियों को जान से मारने की धमकी

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नागपुर: नागपुर सेंट्रल जेल में दो कैदियों द्वारा जेल अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद जेल प्रशासन की शिकायत पर धंतोली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच नागपुर सेंट्रल जेल के छोटी गोल विभाग स्थित बैरक नंबर-1 के सामने हुई। उस समय जेल अधिकारी वामन तुकाराम निमजे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे।

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शिकायत के मुताबिक, कैदी दीपक उर्फ खत्या रामकृष्ण घनचक्कर और नादीर खान आतीर खान पठान ने ड्यूटी पर मौजूद जेल अधिकारियों के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की। आरोप है कि दोनों ने अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे जेल परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया।

घटना के बाद जेल प्रशासन ने धंतोली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों कैदियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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पुलिस अब यह जांच कर रही है कि विवाद किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और घटना के पीछे क्या कारण थे। वहीं, जेल परिसर में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

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