नागपुर में एफडीए का ‘मिलन’ तेल पर बड़ा Crackdown, जब्त किए लाखों रुपये के माल

नागपुर: दिवाली के अवसर पर खाद्य तेलों की मांग बढ़ने के बीच, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (FDA) ने मिलावटी तेल बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कुछ व्यापारी त्योहार के इस अवसर का फायदा उठाकर ‘मिलन’ ब्रांड के तहत मिलावटी तेल बेचने का प्रयास कर रहे थे।

सोमवार की कार्रवाई के बाद मंगलवार को भी इतवारी और गोंदिया में रेड की गई, जिसमें लाखों रुपये का माल जब्त किया गया। इतवारी के राज ऑयल स्टोर से विभाग ने 400 टिन तेल जब्त किया। संचालक पुराने टिन में तेल भरकर ‘मिलन’ ब्रांड के नाम से सस्ते दाम पर बेच रहा था। अधिकारियों ने तेल में मिलावट की आशंका जताई।

राज ऑयल स्टोर से जब्त माल की कीमत लगभग 8 लाख रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि री-साइकलिंग उत्पादों पर क्वालिटी कंट्रोल मुहर लगाकर ग्राहकों को भ्रमित किया जा रहा था। FSSAI के लोगो का भी दुरुपयोग पाया गया।

सोमवार को इतवारी के नेहरू पुतला स्थित जेठानंद कंपनी से भी 800 टिन (15 लीटर) तेल जब्त किया गया। यह तेल भी मिलावटी पाया गया। इस कंपनी पर पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन संचालक फिर से कारोबार में उतर जाते हैं।

गोंदिया में शिव ऑयल से 3.45 लाख रुपये का माल जब्त किया गया। FDA की विजिलेंस टीम पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग उत्पादों का नमूना ले रही है। दिवाली के पहले की इन कार्रवाइयों से व्यापारियों में डर का माहौल है।