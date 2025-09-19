बंजारा समाजाचे एसटी वर्गात समावेशासाठी आंदोलन; संविधान चौकावर ठळक निदर्शने  

नागपूर: अनुसूचित जनजातीत (एसटी) समावेशासाठी बंजारा समाजाचा लढा सुरु आहे. शुक्रवारच्या दिवशी समाजाच्या अनेक सदस्यांनी नागपूर उपराजधानीतील संविधान चौक येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी निदर्शन केले
आंदोलनकारांनी म्हटले की, मराठा समाजासारख्याच पद्धतीने बंजारा समाजाला एसटी वर्गात समाविष्ट करावे, आणि त्यानुसार आरक्षण प्रदान करावे. यासाठी त्यांनी हैदराबाद गॅझेट आधार म्हणून सादर केला.
समाजाचे नेते म्हणाले की, बंजारा समाजाचा इतिहास आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना आरक्षण मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. आंदोलकांनी सरकारकडे या मागणीसाठी तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
आंदोलन शांतीपूर्ण असून, समाजाचे सदस्य आपली भूमिका ठामपणे मांडत आहेत.