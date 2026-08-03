Published On : Mon, Aug 3rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर की चर्चित युवती ‘आशी डे’ की हत्या, कान्हान नदी में मिला शव

ड्रग्स नेटवर्क, पुराने विवाद या निजी रंजिश? कई एंगल से जांच में जुटी पुलिस
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नागपुर टुडे – नागपुर शहर की चर्चित युवती आशी डे (पहचान पुलिस द्वारा प्रारंभिक पुष्टि के बाद) का शव सोमवार तड़के नागपुर ग्रामीण क्षेत्र की कान्हान नदी के पुल के नीचे पानी में मिलने से पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा हत्या का मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार तड़के करीब तीन बजे कन्हान पुलिस को नदी में एक युवती का शव होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि तत्काल पहचान संभव नहीं हो सकी। बाद में शव के कुछ फोटोग्राफ और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर मृतका की पहचान नागपुर की चर्चित युवती आशी डे के रूप में होने की जानकारी सामने आई।

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पुलिस का कहना है कि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि युवती की कहीं और हत्या कर शव को कान्हान नदी में फेंका गया हो। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

मामले की जांच कर रही कन्हान पुलिस ने नागपुर टुडे से बातचीत में शव मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं पर जांच जारी है।

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मृतका लंबे समय से चर्चाओं में रही

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतका लंबे समय से नागपुर में विभिन्न कारणों से चर्चा में रही थी। उसका नाम कथित रूप से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्तियों तथा विवादित लोगों के संपर्क में होने की चर्चाओं में आता रहा है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

सूत्र यह भी बताते हैं कि मृतका के जीवन में पहले भी कई विवाद सामने आए थे। कुछ वर्ष पूर्व उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसके मामले में वह न्याय के लिए लगातार संघर्ष करती रही। इसके अलावा, उसके निजी संबंधों को लेकर भी कई विवाद सामने आए थे। पुलिस अब उसके पुराने विवाद, व्यक्तिगत संबंध, आर्थिक लेन-देन और हाल की गतिविधियों की भी जांच कर रही है।

ड्रग्स कनेक्शन भी जांच के दायरे में

सूत्रों के अनुसार, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हत्या का संबंध किसी कथित ड्रग्स नेटवर्क, नशे के कारोबार या आपसी रंजिश से जुड़ा है। हालांकि, अब तक पुलिस ने ड्रग्स एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच अधिकारी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।

कई सवालों के जवाब बाकी

जांच एजेंसियों के सामने फिलहाल कई महत्वपूर्ण सवाल हैं—

आशी डे कान्हान नदी तक कैसे पहुंची?

उसकी हत्या घटनास्थल पर हुई या कहीं और?

शव को नदी में कब और किसने फेंका?

हत्या के पीछे निजी रंजिश, आर्थिक विवाद या कोई संगठित गिरोह है?

घटना से पहले वह किन लोगों के संपर्क में थी?

इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेंगे।

शहर में चर्चा का विषय बनी वारदात

नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में इस घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शहर में लंबे समय से चर्चाओं में रहने वाली युवती की इस तरह हत्या होने से विभिन्न तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, पुलिस ने लोगों से अपुष्ट जानकारी और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है।

कन्हान पुलिस हत्या के हर संभावित एंगल की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य और मृतका के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ के बाद ही इस सनसनीखेज हत्याकांड की असली वजह सामने आने की उम्मीद है।

फिलहाल कन्हान पुलिस ने मर्ग (आकस्मिक मृत्यु) का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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