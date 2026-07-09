Published On : Thu, Jul 9th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात ‘अन्ना गँग’ची दहशत? एका दिवसात तीन मोठ्या चोरीच्या घटना, पोलिसांसमोर आव्हान!

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नागपूर : नागपुरात पुन्हा एकदा सराईत चोरट्यांच्या टोळीने डोके वर काढल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शहरातील तीन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत एका दिवसात घडलेल्या तीन मोठ्या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रुग्णालयाच्या पार्किंगमधून दीड लाखांची रोकड, महिलेला फसवून दागिने व रोकड असलेली बॅग आणि कारची काच फोडून आयपॅड चोरी अशा तिन्ही घटनांमध्ये ४ ते ५ संशयित सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत. प्राथमिक तपासात या घटनांमागे कुख्यात **’अन्ना गँग’**चा हात असल्याची शक्यता पोलिसांकडून तपासली जात आहे.

बजाजनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मिडास रुग्णालयाच्या पार्किंगमध्ये पहिली घटना घडली. नातेवाईकांच्या उपचारासाठी आलेल्या एका तांदूळ गिरणी चालकाने कारच्या डिकीत ठेवलेली सुमारे १.५० लाख रुपयांची रोकड अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केली. पीडित व्यक्ती रुग्णालयात असताना चोरट्यांनी संधी साधून चोरी केली. संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

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दुसरी घटना अंबाझरी परिसरात घडली. एका ४६ वर्षीय महिला कारमध्ये बसलेल्या असताना एका युवकाने कारखाली पैसे पडल्याचे सांगून त्यांचे लक्ष विचलित केले. महिला खाली उतरून पाहत असतानाच दुसऱ्या साथीदाराने कारमधील दागिने आणि रोकड असलेली लाखो रुपयांची बॅग चोरून नेली. हा प्रकारही सीसीटीव्हीत स्पष्टपणे दिसून आला आहे.

तिसरी घटना सीताबर्डी परिसरात घडली. पार्किंगमध्ये उभी असलेल्या कंपनी व्यवस्थापकाच्या कारची काच फोडून चोरट्यांनी आत ठेवलेला महागडा आयपॅड लंपास केला.

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सूत्रांच्या माहितीनुसार, तिन्ही घटनांतील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ४ ते ५ संशयित दिसून आले आहेत. हे आरोपी ग्वाल्हेर–बेंगळुरू एक्स्प्रेसने नागपुरात दाखल झाल्याची शक्यता तपासली जात असून, रेल्वे स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही पडताळणी केली जात आहे.

सलग घडलेल्या या चोरीच्या घटनांमुळे शहरातील पोलिसांच्या गस्त व्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दरम्यान, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके तयार केली असून संभाव्य ठिकाणी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, नागपुरात ‘अन्ना गँग’ पुन्हा सक्रिय झाली आहे का? याचे उत्तर तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

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