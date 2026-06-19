Published On : Fri, Jun 19th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरच्या संघ मुख्यालयात अनंत अंबानी; मोहन भागवत यांची घेतली सदिच्छा भेट

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नागपूर : रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे संचालक Anant Ambani यांनी शुक्रवारी नागपूरच्या महाल येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालयाला भेट देत सरसंघचालक मोहन भागवत यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीमुळे राजकीय, सामाजिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, संघ मुख्यालयात झालेल्या या भेटीत विविध सामाजिक उपक्रम, राष्ट्रीय घडामोडी आणि समाजहिताच्या विषयांवर चर्चा झाली. मात्र, भेटीतील चर्चेचा अधिकृत तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. संघ मुख्यालयात देशातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या भेटी होत असतात आणि अनंत अंबानी यांच्या भेटीकडेही त्याच दृष्टीने पाहिले जात आहे.

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देशातील आघाडीच्या उद्योगसमूहाचे प्रतिनिधित्व करणारे अनंत अंबानी आणि संघाचे सर्वोच्च पदाधिकारी मोहन भागवत यांच्यातील ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. नागपूर हे संघाचे मुख्यालय असल्याने येथे होणाऱ्या अशा भेटी राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेत असतात.

या भेटीनंतर राजकीय व सामाजिक वर्तुळात विविध चर्चांना सुरुवात झाली असून, अनंत अंबानी यांच्या नागपूर दौऱ्याने पुन्हा एकदा संघ मुख्यालयाकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे.

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