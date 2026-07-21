अंबाझरी रोडवर भीषण अपघात; एसटी बस उलटली, प्रवाशांमध्ये एकच खळबळ

नागपूर : शहरातील अंबाझरी रोडवरील इंदिरा गांधी रुग्णालय चौकात सोमवारी एसटी बस आणि दूधवाहू वाहनामध्ये भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगात झालेल्या जोरदार धडकेमुळे एसटी बस अनियंत्रित होऊन रस्त्यावर उलटली. अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की बसचा पुढील भाग चेंदामेंदा झाला, तर दूधवाहू वाहनाचेही मोठे नुकसान झाले.
अपघात होताच घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. बसमधील प्रवाशांनी जीवाच्या आकांताने बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत बचावकार्य सुरू केले आणि अनेक प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले. या अपघातामुळे अंबाझरी रोडवरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करत अपघाताची नोंद केली असून नेमके कारण आणि जखमींची अधिकृत संख्या अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन #vidarbhanews #nagpur #vidarbha #nagpurnews #nagpurtoday...
वडेट्टीवार ने सदाभाऊ खोत पर बोला तीखा हमला #maharashtranews #mumbai #newsupdate #maharashtra
संजय राउत ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए #maharashtranews #delhi #vidarbhanews #nagpurnews...
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ मनसे का प्रदर्शन #maharashtranews #kolhapur #newsupdate #maharashtra
हादसे में सड़क किनारे खड़े 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत
सोनम वांगचुक समर्थन में उल्हासनगर में प्रदर्शन #maharashtranews #ulhasnagar #newsupdate #maharashtra