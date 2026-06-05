नागपूरच्या सतरंजीपुरा झोनमध्ये कथित अवैध वसुली; नगरसेविका आभा पांडे यांचा आरोप

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या सतरंजीपुरा झोनमध्ये कथित अवैध वसुली होत असल्याच्या आरोपांमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) यांच्या नगरसेविका आभा पांडे यांनी मनपा प्रशासनावर गंभीर आरोप करत संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
आभा पांडे यांनी प्रशासनाकडे दिलेल्या निवेदनात दावा केला आहे की, सतरंजीपुरा झोनमधील अधिसूचित झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या गरीब नागरिकांना तसेच लघुउद्योग व्यावसायिकांना काही मनपा कर्मचारी आणि समाजकंटकांच्या संगनमताने त्रास दिला जात आहे. त्यांना विविध कारणांवरून नोटिसा बजावल्या जात आहेत किंवा नोटीस देण्याची धमकी देऊन दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, या परिसरात अवैध वसुलीचे रॅकेट कार्यरत असून सर्वसामान्य नागरिक आणि छोटे व्यावसायिक यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणातील दोषींना तत्काळ ओळखून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आभा पांडे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणी केली असून, नागरिकांवर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन केले आहे.