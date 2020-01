Rajnigandha Nagpur has organized ” Allavariya , Super hit Melodious Songs ……..” a Musical concert at Scientific Hall , Laxmi Nagar , Nagpur.

Dr. Sanjay Uttarwar, Dr. Chinmay Pandit and other guest lighten the traditional lamp and garland Maa Sarasvati for Inauguration of said musical concert.

Program starts with ” Mai pal do pal ka Shayar hu… Dharmendra Varma ., Other singers were Ad. Shyam ahirkar, K K Bais , Tushar Rangari, Dr. Hema Fulare, Prashant mankar, Simran Naidu, Ad. Bodade, Parineeta Maturkar , Kshitij Shrivastava, Girish varma, Shrikant Brahmane, Mrunal, M V Pardhe, Priya gupta, Vijaya, Pravin Likhar, Kiran Jaiswal, Sayli Gupta, Parvati Varma.

Soulful songs like Badan pe sitare..Shyam Ahirkar, Pukarta Chala hun mai..K K Bais, Na na an re… Tushar , Javan Janeman… Dr. Hema , Ishq meri jindagi…Kshitij,Badal jaye agar Mali.. Pardhe, Aise na muze tum dekho.. Prashant, Kato se khich ke ye … Priya, Allavariya…. Pravin, Mere Nasib me tu… Kiran, Jivan ke din chote… Kiran, Man Tarapat hari…. Shrikant, Lag ja Gale… sayli, sola baras ki… Mrunal, , were presented by singers. .

Duet songs Kahdo ki tum ho meri warna… Prashant Simran, aankho me humne aapke… Ad Bodade Parineeta, Ajhu na aaye Balama… Shrikan Mrunal, Ye rat bhigi bhigi… Vijaya Ad. Bodade, Gum hai kisike pyar me… Parineeta Kshitij, Kora kagaj tha ye man mera… Ahirkar Simran, also well received by audience. Hasta hua Nurani Chehra…. By Parineeta and Simran received loud applaud and enthralls audience with bubbling energy. Many new singers impressed the audience with remarkable performances during program. The audience on its part kept cheering them and encouraging them to give best.