पत्नीच्या खांद्यावर नांगर, शेतकऱ्याची वेदना पाहून प्रशासन तत्काळ सरसावले; लातूरमध्ये मदतीचा हात

लातूर : जिल्ह्यातील बोंबाळी गावातील एका शेतकरी कुटुंबाच्या हालअपेष्टा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राज्यभर पोहोचल्या. बैलाचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतीची कामे थांबू नयेत म्हणून शेतकऱ्याच्या पत्नीने स्वतः नांगर ओढत पेरणीची तयारी केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. या घटनेची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने मदत पुरवली.
दिवाणी तालुक्यातील काशीनाथ गायकवाड हे शेतमजुरी व नांगरणीची कामे करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. काही दिवसांपूर्वी वादळी पाऊस आणि वीज पडल्याने त्यांच्या एका बैलाचा मृत्यू झाला. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या गायकवाड कुटुंबाला नवीन बैल खरेदी करणे शक्य नव्हते.
पेरणीचा हंगाम सुरू असल्याने काम थांबवणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे कुटुंबाने अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतीची कामे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी गायकवाड यांच्या पत्नीने नांगराला जुंपून शेतातील काम केले. या प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आणि अनेकांनी या कुटुंबाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली.
ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने मदत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी कुटुंबाची भेट घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. प्रशासनाच्या वतीने त्वरित एका बैलाची उपलब्धता करून देण्यात आली. तसेच कुटुंबाला आर्थिक मदतही देण्यात आली.
एका व्हायरल व्हिडिओमुळे समोर आलेली शेतकऱ्याची व्यथा आणि त्यानंतर प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता याची सध्या राज्यभर चर्चा होत आहे.
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