नागपुरात ‘ऑपरेशन शक्ती’ अंतर्गत कारवाई; सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; दोघांना अटक, तीन महिलांची सुटका!

नागपूर: मानव तस्करी आणि व्यावसायिक लैंगिक शोषणाविरुद्ध सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन शक्ती’ अंतर्गत पोलिसांनी बेसा पिपळा परिसरातील एका हॉटेलवर सुरू असलेल्या सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला.या ठिकाणी छापा टाकून तीन महिलांना वाचवले आणि दोन आरोपींना अटक केली आहे.
संदेशाच्या आधारे पोलीस टीमने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संध्याकाळी ५:३० ते मध्यरात्रीपर्यंत प्रमिला प्रकाश हॉटेल, प्लॉट क्र. १०, डोबी नगर येथे छापा टाकला. आरोपींची ओळख कांचन मोरेस्वर निमजे (वय २८, गोलिबर चौक) आणि दीपक हेमंतकुमार शुक्ला (वय २१, संत ताजुद्दीन बाबा नगर, बेसा रोड) अशी झाली आहे.
पोलिसांच्या तपासात समोर आले की, या आरोपींनी महिलांना आर्थिक फायद्यासाठी ग्राहकांना दिले जात होते. छाप्यामध्ये तीन पीडित महिलांना वाचवण्यात आले. तसेच ₹65,900 किंमतीची रोख रक्कम, ₹5,400 रोख आणि तीन मोबाईल जप्त करण्यात आले.
या प्रकरणी बेल्टारोडी पोलीस ठाण्यात BNS कलम 143(2) तसेच प्रिव्हेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रॅफिकिंग ॲक्ट (PITA) कलम 3, 4, 5 आणि 7 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
ऑपरेशन शक्ती ही कारवाई पोलिस आयुक्त डॉ. रविंदर कुमार सिंगल, जॉइंट CP नवीन चंद रेड्डी, अॅडिशनल CP (क्राइम) वसंत पाडरेशी, DCP (डिटेक्शन) राहुल माकणिकर, ACP (क्राइम) अभिजीत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, PI राहुल शिरे आणि PSI लक्ष्मण चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.