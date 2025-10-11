वाडी-खडगाव रोडवर अपघात; शाळेच्या बसची दुचाकीला धडक

नागपूर – वाडी-खडगाव रोडवरील धोकादायक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. आज सकाळी शाळेच्या बसने दुचाकीला धडक दिल्याची घटना घडली.या अपघाताने पुन्हा एकदा शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघाताचा फटका दुचाकीच्या चालकाला बसला आणि आसपासच्या परिसरातील वाहनचालकांना देखील दिला. दुचाकीवरील व्यक्तीस जखमा झाल्या असून त्याला तातडीने नजिकच्या रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले.
शाळेच्या बसमध्ये सगळे विद्यार्थी सुरक्षित असल्याची माहिती मिळाली आहे, मात्र या प्रकाराने स्थानिक नागरिकांमध्ये धोक्याची भावना निर्माण झाली आहे.
पोलीस घटनास्थळी पोहचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून पुढील तपास सुरु आहे.