नागपूर मनपा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ‘आप’ आघाडीवर; उमेदवार जाहीर करणारा पहिला पक्ष

नागपूर:महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये जागावाटप, युती-आघाडी आणि स्वबळाच्या चर्चा जोरात सुरू असताना आम आदमी पार्टीने (आप) उमेदवारी जाहीर करण्यात आघाडी घेतली आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर करणारा आप हा राज्यातील पहिला पक्ष ठरला आहे.
इतर पक्षांमध्ये अद्याप चर्चा आणि मतभेदांचे गुऱ्हाळ सुरू असतानाच, आपने थेट मैदानात उतरत राजकीय हालचालींना वेग दिला आहे.
नागपूर महापालिकेसाठी ‘आप’ची पहिली यादी जाहीर-
आम आदमी पार्टीने नागपूर महापालिका निवडणुकीसाठी दहा उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश संघटन मंत्री भूषण ठाकूरकर आणि नागपूर शहराध्यक्ष अजिंक्य कळंबे यांच्या हस्ते ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
महानगरपालिका निवडणूक लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर आणि नागरी सुविधांवर लढवली जाईल, असे पक्षाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिका निवडणूक जाहीर होताच इतर पक्षांकडून उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू असताना, आपने थेट उमेदवारी जाहीर करून राजकीय आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.
वंचित बहुजन आघाडी 24 डिसेंबरला उमेदवार जाहीर करणार-
महानगरपालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजताच वंचित बहुजन आघाडीनेही तयारी वेगात सुरू केली आहे. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी 147 उमेदवारांची यादी 24 डिसेंबर रोजी जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती विश्वासार्ह सूत्रांनी दिली आहे.
या यादीत बौद्ध, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, जैन तसेच उत्तर भारतीय दलित समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबईतील विविध नागरी प्रश्नांवर वंचित बहुजन आघाडीने सातत्याने आंदोलने केली आहेत. 25 नोव्हेंबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर झालेल्या ऐतिहासिक सभेला जवळपास पावणे तीन लाख नागरिकांची उपस्थिती होती.
या शक्तिप्रदर्शनामुळे निवडणूकपूर्व राजकारणात वंचितची ताकद अधोरेखित झाली आहे.