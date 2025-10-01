Published On : Wed, Oct 1st, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात एक्स गर्लफ्रेंडचा फोटो पोर्न साईटवर टाकल्याप्रकरणी युवकावर गुन्हा दाखल!

नागपूर : नागपूरमध्ये सायबर अत्याचाराचा एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. २४ वर्षीय पलाश अशोक शमकुले (२४), खामला येथील रहिवासी, आपल्या माजी गर्लफ्रेंडच्या खाजगी फोटो पोर्न वेबसाईटवर अपलोड केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांच्या ताव्यात आले आहेत.

संपर्कामुळे २०२० पासून, जेव्हा तिने १२वीत शिकत असताना, तिने या युवकाला व्हॉट्सअॅपवर काही नग्न फोटो पाठवले होते. नंतर तिच्या कुटुंबाला या संबंधाची माहिती मिळाल्यानंतर तिने पळसपासून दूर राहणे सुरू केले. ब्रेकअपमुळे नाराज झालेल्या पलाशने तिला त्रास देण्यास सुरुवात केली, असा आरोप पोलीस करत आहेत.

जून २०२४ मध्ये, पीडिताला एका इन्स्टाग्राम आयडीवरून तिचे खाजगी फोटो मिळू लागले. यावर्षी २५ फेब्रुवारीला हे फोटो विविध पोर्न वेबसाईटवर पुन्हा प्रसारित झाले. तपासात असे स्पष्ट झाले की, फक्त पलाशकडे या फोटोचा एक्सेस होता.

पीडित, जी सध्या इंग्लंडमध्ये उच्च शिक्षण घेत आहे, या सततच्या फोटो प्रसारणामुळे खूप त्रस्त झाली आणि प्रथम इंग्लंडमधील मिडलँड पोलिसांकडे ऑनलाइन तक्रार नोंदवली. नंतर तिने नागपूरमधील आपल्या आईला कळवले आणि साक्करदरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला गेला.सध्या पलाशच्या सहभागाचा तपास सुरू आहे.

