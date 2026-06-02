Published On : Tue, Jun 2nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

मामा के घर आए 5 वर्षीय मासूम की करंट लगने से मौत, छत पर खेलते समय हुआ हादसा

Watch Live News

नागपुर : नागपुर में एक दर्दनाक हादसे में पांच वर्षीय मासूम बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बच्चा अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने आया था। खेलते-खेलते वह घर की छत पर पहुंच गया, जहां खुले बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। यह हृदयविदारक घटना यशोधरा नगर थाना क्षेत्र के टीपू सुल्तान चौक स्थित गरीब नवाज परिसर में सामने आई है।

मृतक की पहचान सहात अहमद मोहम्मद अरशद अहमद (5) निवासी मोमिनपुरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सहात अपने मामा मोहम्मद एहफाज मोहम्मद आबिद के घर छुट्टियां बिताने आया हुआ था।

Gold Rate
June 01- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 156,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,44,900 /-
Silver/Kg ₹ 2,62,500/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

बताया जाता है कि दोपहर के समय सहात घर की छत पर खेल रहा था। इसी दौरान वह वहां मौजूद बिजली के तार के संपर्क में आ गया। तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आते ही मासूम को जोरदार झटका लगा और वह बेहोश होकर छत पर गिर पड़ा।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घबरा गए और तत्काल बच्चे को उपचार के लिए मेयो अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे परिसर में शोक का माहौल व्याप्त हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना की सूचना मिलने के बाद यशोधरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है तथा हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

यशोधरा नगर थाना के पुलिस निरीक्षक संदीप बुवा ने बताया कि प्राथमिक जांच में बिजली के तार की चपेट में आने से बच्चे की मौत होने की बात सामने आई है। मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Advertisement
Watch LIVE TV
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges