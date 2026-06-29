एमआयडीसी परिसरात ३६ वर्षीय युवकाची निर्घृण हत्या; अज्ञात हल्लेखोराविरुद्ध गुन्हा दाखल

नागपूर -नागपूरच्या एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हिंगणा रोडवरील झोन चौक परिसरात ३६ वर्षीय युवकाची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अज्ञात हल्लेखोराने लाकडी दांडा आणि विटेने डोक्यावर सपासप वार करून युवकाची हत्या केली. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
मृत युवकाची ओळख जितेंद्र उर्फ पप्पू बोरेलाल तांडेकर (वय ३६, रा. अमरनगर) अशी झाली आहे. तो हमाली तसेच वाहनचालक म्हणून काम करत होता. शनिवारी सायंकाळी सुमारे ७ वाजताच्या सुमारास जितेंद्र घराबाहेर पडला होता. मात्र रात्री उशिरा झोन चौक येथील ठाकरेजी टी शॉपच्या काउंटरमागे अज्ञात व्यक्तीने त्याच्यावर लाकडी दांडा आणि विटेने डोक्यावर व कपाळावर वार केले. या भीषण हल्ल्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
रविवारी सकाळी स्थानिक नागरिकांना रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह दिसून आला. त्यांनी तत्काळ एमआयडीसी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी एम्स रुग्णालयात पाठवला.
मृताचा मोठा भाऊ दिनेश तांडेकर यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.
दरम्यान, या हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस सर्व शक्य त्या अंगांनी तपास करत असून लवकरच आरोपीचा माग काढण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
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