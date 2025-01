3 Nagpurians among 34 from Vidarbha invited as Special Guests to witness R-Day Parade

Advertisement













Nagpur: 141 more special guests from Maharastra including 34 from Vidarbha are among the total of 10,000 Special Guests who have been invited from across the country to witness the Republic Day Parade at Kartavya Path, New Delhi on January 26, 2025, said a press release issued by Ratnakar Singh, Gp Capt, Defence PRO Nagpur.

The 34 Special Guests from Vidarbha are:

Sl No. Name of the Guest Category District 1 Shri. Aman Vilas Mahalle Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) Akola 2 Shri. Vijay Ruprao Dhepe Amravati 3 Smt. Shalu Dilip Ramteke Chandrapur 4 Smt. Sagarbai Dilip Chimankar Gondiya 5 Mr. Gopal Hansaraj Wasnik Agriculture Infrastructure Fund (AIF) Nagpur 6 Mr. Javedkhan Kalimullakhan Pathan Nagpur 7 Mr. Gaurav Shankar Veladi My Bharat Volunteers: D/o Youth Affairs Chandrapur 8 Ms. Rutuja Ravindra Mahajan Buldhana 9 Gitabai Shivaji Atram TRIFED: M/o Tribal Affairs Yavatmal 10 Shivaji Atram Yavatmal 11 Smt. Shila Suresh Uikey Gondia 12 Bhushan Suresh Uikey Gondia 13 Ijamsay Sannu Katenge Gadchiroli 14 Manaro Ijamsay Katenge Gadchiroli 15 Mr. Ashok Motiram Kedar NSTFDC: M/o Tribal Affairs Amravati 16 Dr. Ravikant Shamrao Khobragade Forest & Wildlife Conservation Volunteer Chandrapur 17 Shri. Akash Anil Sarda Forest Guard, Wildlife Crime/Cyber Cell Amravati 18 Shri. Vinod Shriram Hiwale Best Performing Trainees of DGT under NSDC Buldhana 19 Shri. Atul Vishnu Bhagyawant Buldhana 20 Smt. Yogita Vishalrithe Sarpanch: M/o Panchayati Raj Amravati 21 Smt. Vandana Bapurao Rathod Akola 22 Mr. Haribhau Damodhar Manwar Yavatmal 23 Shri. Tejrao Ranuba Narwade Bhandara 24 Shri. Amol Ashokrao Thakre Washim 25 Mr. Pankaj Nagorao Sabare Nagpur 26 Shri. Purushottam Ganeshram Rukhomode Bhandara 27 Smt. Pustkala Rajkumar Madavi Gondia 28 Sudhakar Tulshiram Rohankar Chandrapur 29 Mr. Sanjay Gajanan Nikhare Gadchiroli 30 Mr. Mangesh Laxmanrao Kaware Wardha 31 Ramlal Gajanan Kapgate PACS: M/o Cooperation Gondia 32 Devchand Maniram Patle Gondia 33 Shailesh Sudhakarrao Nistane Yavatmal 34 Amit Arunrao Landge Yavatmal