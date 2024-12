20-hr shutdown to hit water supply in South Nagpur on Dec 10

Advertisement













Nagpur: Orange City Water (OCW ) will take a 20-hour water supply shutdown of Pench 4 Express Feeder on December 10, from 10 am to 6 am of December 11 for replacement of flow meter on 600 mm diameter Hudkeshwar and Narsala Tapping, near Container Yard.

For the same water supply will be disrupted in the following areas:

Omkar Nagar Existing Command Area (CA): Gajanan Nagar, Jaiwant Nagar, Sai Nagar, Swaraj Nagar, Vinkar Vasahat & Colony, Gurudev Nagar, Indraprastha Society, Manewada Juni Wasti, Devan Layout, Kapil Nagar, Vanrai Nagar, Jabalpur Layout, Shrihari Nagar 1, 2, 3, Omkar Nagar, Sadbhavana Nagar.

Omkar Nagar Proposed CA: Green Planet Colony, Amba Shivshakti Nagar, Mangaldeep Nagar 1 & 2, Gurudev Nagar, Kalyaneshwar Nagar, Geeta Nagar, Shahu Nagar, Kalpataru Nagar, Chandika Nagar 1 & 2, Chintamani Nagar, Diamond Society, Viraj Society, Narhari Nagar, Akash Nagar, Avdhoot Nagar 1 & 2, Shesh Nagar, Shewale Layout, Ajinath Society, Alankar Nagar, Dobi Nagar, Sandhekar Layout, Mudra Nagar, Radhanand Nagar, Shri Krishna Nagar, Aaradhana Nagar 1 & 2, Abhijit Nagar 1 & 2, Daulat Nagar.

Jogi Nagar Amrut CA: Jogi Nagar, Kashi Nagar, Abhay Nagar, Mahatma PHule Vasahat,Vaishnav Society, Ramteke Nagar, Rahate Nagar, Rajashri Nagar, Jaiwant Society, Rama Nagar, 85 Plot Area, Renuka Vihar, Dhadiwal Layout, Fulmati Layout, Ekta Nagar.

Hudkeshwar CA: Amar Nagar, New Amar Nagar, Gurukunj Nagar, Mahakali Nagar, Saraswati Nagar, Janki Nagar, Vidhnyan Nagar, Sanjay Gandhi Nagar, New Nehru Nagar, Bhole Baba Nagar, Sant Kesar Mata Nagar, Santoshi Nagar, Vitthal Nagar 1 & 2, Corporation Colony, Dhangawali Nagar, Mhalgi Nagar (Old & New), Mahatma Gandhi Nagar, Suryodaya Nagar, Mahalaxmi Nagar, Prerna Nagar (Old & New), Vinayak Nagar, Gasiya Colony, Annapurna Nagar.

Nalanda Nagar CA: Chandra Nagar, Bhagwan Nagar, Bank Colony, Balaji Nagar, Ulhas Nagar, Naik Nagar, Mitra Nagar, Kailash Nagar (Old & New), Dnyaneshwar Nagar, Parvati Nagar, Jai Bhim Nagar, Babulkheda, Banerjee Layout, Mahatma Phule Vasahat.

Shri Nagar CA: Shilpa Society, Nagar Vikas Society, Navnath Society, Shri Nagar, Narendra Nagar, Bhim Nagar, Jogi Nagar, Unique Society, Parvati Nagar, Jai Durga Society, Arvind Society, Ujjwal Society, Sunderban Layout, Ranwadi, Borkute Layout, Suyog Nagar, Saket Nagar, Dhadiwal Layout, Hawrapeth, Dwarkapuri, Rameshwari, Maske Layout, Guru Datta Society, Chiranjivi Nagar, PMG Layout, Balpande Layout, Santaji Society, Sai Krupa Society.

Sakkardara 1 & 2 CA: Gawandipura, Sevadal Nagar, Rani Bhosle Nagar, Gondpura, Dattatray Nagar, Survey Layout, Bank Colony, Jawahar Nagar, Chakradhar Nagar, East Balaji Nagar, Durga Nagar, Ladekar Layout, Luv Kush Nagar, Uday Nagar, Ayodhya Nagar, Adivasi Layout, Sacchidanand Nagar, Old Subedar Layout.

Sakkardara 3 CA: New Subedar Layout, Gurudev Nagar, Rukmini Nagar, Sriram Nagar, Sanjay Gandhi Nagar, Ashirwad Nagar, MSEB Colony, Dwarka Nagar, Rajiv Gandhi Nagar, New Bidipeth, Old Bidipeth, Bank Colony, Indira Gandhi Nagar, Sartaj Colony, Taj Amma Colony, Thakur Plot, Teachers Colony, Yasin Plot, Tauhid Nagar.

Hudkeshwar & Narsala Tapping: Chandrabhaga ESR, Sambhaji Nagar ESR, Bharat Mata ESR, Tajeshwar Nagar ESR.