Published On : Wed, Jun 24th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

कोण आहेत विश्वास नांगरे-पाटील? नागपूरच्या नव्या पोलीस आयुक्तांबद्दल जाणून घ्या…

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नागपूर : महाराष्ट्र पोलिस दलातील धाडसी, कर्तव्यदक्ष आणि जनसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेले फायरब्रँड आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे-पाटील यांची नागपूर शहराच्या नव्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर नागपूरकरांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, या धडाडीच्या अधिकाऱ्याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.

ग्रामीण भागातून आयपीएसपर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास-
सातारा जिल्ह्यातील सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या विश्वास नांगरे-पाटील यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शिक्षण पूर्ण केले. जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या बळावर त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण करून १९९७ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) प्रवेश मिळवला.

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२६/११ हल्ल्यात दाखवलेले अद्वितीय शौर्य-
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी विश्वास नांगरे-पाटील यांनी जीवाची पर्वा न करता ताज हॉटेलमध्ये प्रवेश करून दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईत सहभाग घेतला होता. त्यांच्या या धाडसी भूमिकेमुळे ते देशभरात चर्चेत आले आणि अनेक तरुणांसाठी प्रेरणास्थान ठरले.

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या-
आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त, नाशिकचे पोलीस आयुक्त तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (ACB) अपर पोलीस महासंचालक यांसारखी महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी प्रभावी पोलीसिंग आणि गुन्हेगारीविरोधातील कठोर भूमिकेमुळे वेगळी छाप पाडली.

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‘महाराष्ट्राचे सिंघम’ म्हणून ओळख-
विश्वास नांगरे-पाटील यांची प्रतिमा कठोर, शिस्तप्रिय आणि निर्भीड अधिकारी अशी आहे. गुन्हेगारांविरोधातील आक्रमक कारवाया आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही तडजोड न करण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांना ‘महाराष्ट्राचे सिंघम’ अशीही ओळख मिळाली.

तरुणांचे प्रेरणास्थान-
प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांसोबतच ते प्रेरणादायी वक्ते म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. राज्यभरातील विविध महाविद्यालये आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रमांमध्ये ते विद्यार्थ्यांना यश, नेतृत्व, शिस्त आणि राष्ट्रसेवेबाबत मार्गदर्शन करत असतात.

आता नागपूरच्या सुरक्षेची धुरा-
नागपूरचे नवे पोलीस आयुक्त म्हणून विश्वास नांगरे-पाटील यांच्याकडे शहराच्या कायदा-सुव्यवस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे. उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये वाढते सायबर गुन्हे, वाहतूक व्यवस्थापन, संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणि नागरिकाभिमुख पोलीसिंग यांसारख्या अनेक आव्हानांचा सामना त्यांना करावा लागणार आहे.

त्यांच्या अनुभव, धाडस आणि प्रभावी नेतृत्वामुळे नागपूर पोलिस दलाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच नागपूरकरांच्या नजरा आता शहराच्या नव्या पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्या कार्यपद्धतीकडे लागल्या आहेत.

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