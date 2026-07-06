दौड़ती स्कूल बस का पहिया बना मौत का पहिया, बाइक सवार की दर्दनाक मौत

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नागपुर – नागपुर जिले के कोंढाली क्षेत्र में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। दौड़ती स्कूल बस का पिछला पहिया अचानक निकलकर सड़क पर तेज रफ्तार से लुढ़कता हुआ एक बाइक सवार से जा टकराया। पहिया युवक के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने स्कूल बसों की फिटनेस और तकनीकी जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, सावली खुर्द निवासी नामदेव महादेव घागरे अपनी मोटरसाइकिल (एमएच-32/एवी-9256) से कोंढाली से घर लौट रहे थे। इसी दौरान खापरी परिसर के पास पीछे से आ रही स्कूल बस (एमएच-35/एजे-0446) का बाईं ओर का पिछला पहिया अचानक निकल गया। तेज गति से लुढ़कता हुआ पहिया सीधे नामदेव की बाइक से टकराया और उनके सिर के ऊपर से गुजर गया।

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हादसा इतना भयावह था कि नामदेव की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना होते ही आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही कोंढाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में दुर्घटना का प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

बताया गया है कि मृतक नामदेव अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे। परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य की असमय मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह हादसा स्कूल बस की तकनीकी लापरवाही का परिणाम है। नागरिकों ने संबंधित स्कूल बस की फिटनेस, रखरखाव और तकनीकी जांच की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने स्कूल बसों की फिटनेस जांच और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि सभी स्कूल वाहनों की तत्काल विशेष तकनीकी जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।

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