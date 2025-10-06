Published On : Mon, Oct 6th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

GH–Medical फीडरवरील इंटरकनेक्शन कामासाठी 24 तास जलपुरवठा बंद राहणार

नागपूर – नागपूर महानगरपालिका (NMC) आणि ऑरेंज सिटी वॉटर (OCW) यांच्या संयुक्त विद्यमाने GH–Medical फीडरवरील 24 तासांचा जलपुरवठा बंद ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हा बंद 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 10.00 वाजेपासून ते 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत राहील.

या कालावधीत माणस चौक, लोहार पूल जवळील विद्यमान मेडिकल फीडरचा नवीन अमृत फीडरशी 700 मि.मी. × 700 मि.मी. व्यासाचा इंटरकनेक्शन (I/C) काम हाती घेतले जाणार आहे.

या कामादरम्यान खालील कमांड क्षेत्रांमध्ये (CAs) जलपुरवठा बंद राहील:
1. GH–Medical फीडर कमांड क्षेत्र: GMC, टीबी वॉर्ड, SECR रेल्वे, टाटा कॅपिटल, रामबाग कॉलनी, राजाबक्ष, इंदिरा नगर, जाटारोडी क्र. 3, अजनी रेल्वे, रामबाग एमएचएडीए, शुक्ला आटा चक्की, उंटखाना, ग्रेट नाग रोड, बोरकर नगर, बारा सिग्नल.

2. गॉडरेज आनंदम ESR कमांड क्षेत्र: दक्षिणा मूर्ती चौक, पाताळेश्वर रोड, बिंजानी महिला शाळा, कोतवाली पोलीस चौक, पंचांग गल्ली, छोटा राम मंदिर, ओल्ड हिस्लॉप कॉलेज, अत्तर ओली, रामजीची वाडी, कर्नल बाग, तेलीपुरा, गाढीखाना, जुनी शुक्रवारी, जोहरीपुरा.

अधिक माहितीसाठी NMC-OCW हेल्पलाइन 1800 266 9899 वर संपर्क साधा किंवा contact@ocwindia.com वर ईमेल करा.

