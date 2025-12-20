गोंदिया- तिरोड़ा में वोटिंग डे , चार सीटों का इम्तिहान आज

सुबह से मतदान शुरू, लोकतंत्र के उत्सव में सुबह 11 बजे तक 17% मतदान , कल नतीजा

गोंदिया। गोंदिया–तिरोड़ा नगर परिषद निकाय चुनाव के चार महत्वपूर्ण सीटों के लिए शनिवार 20 दिसंबर सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह होते ही मतदाता बड़ी संख्या में घरों से निकल पड़े और लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे उत्साह के साथ अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

सुबह 11:30 बजे तक 17% प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है , चुनावी माहौल को देखते हुए दोपहर के बाद मतदान में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार मतदान समाप्ति तक 75 प्रतिशत से अधिक मतदान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे चुनावी सरगर्मी और भी तेज हो गई है।

चार प्रभागों के सियासी गलियारों पर टिकी नजर

राज्य चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गोंदिया नगर परिषद के 44 वार्डों में से 41 वार्डों में मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। आज प्रभाग क्रमांक 3 (ब), 11 (ब) और 16

(अ) तथा तिरोड़ा नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 10 (अ) में सुबह से वोटिंग जारी है।

इन प्रभागों को लेकर सियासी गलियारों में पहले से ज्यादा खास हलचल देखी जा रही है।

प्रशासन अलर्ट, मतदान शांतिपूर्ण

गोंदिया शहर में जहां-जहां मतदान हो रहा है, उन 16 में से 14 मतदान केंद्रों का जिलाधिकारी प्रजीत नायर ने सुबह औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने मतदान के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया।

संवेदनशील सीट पर कड़ी निगरानी

प्रभाग क्रमांक 3 (ब) को लेकर चुनावी माहौल पहले से गर्म रहा। इस सीट की मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम दर्ज होने की शिकायत दो–तीन प्रत्याशियों द्वारा की गई थी, जिसके चलते देर रात तक इलाके में गहमागहमी बनी रही। इसी को देखते हुए आज सुबह से संबंधित मतदान केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

सुबह से वोटिंग , शाम तक भाग्य बंद

आज शनिवार सुबह 11:00 बजे तक मनोहर म्युनिसिपल स्कूल स्थित 6 मतदान केंद्रों पर मतदान का आंकड़ा इस प्रकार दर्ज किया गया है ,मतदान क्रमांक 1 : 15% , मतदान क्रमांक 2 : 16.5% , मतदान क्रमांक 3 : 14.32% ,मतदान क्रमांक 4 : 14.28% ,मतदान क्रमांक 5 : 15% , मतदान क्रमांक 6 : 14.18%

कल नतीजों के उल्टी गिनती , उम्मीदवारों की बढ़ी धड़कनें

इन सभी 4 सीटों पर आज शाम 5:30 बजे तक मतदान चलेगा , इसके बाद रविवार 21 दिसंबर को सभी सीटों की एक साथ मतगणना शुरू होगी और तुरंत परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

बता दें कि अधिकांश सीटों पर 2 दिसंबर को मतदान संपन्न हुआ था , अब वोटों की गिनती एक साथ शुरू होगी इसके साथ ही उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं ।

अब नजरें टिकी हैं कल आने वाले फैसले पर, जो गोंदिया–तिरोड़ा नगर परिषद और गोरेगांव , सालेकसा नगर पंचायत की सियासी तस्वीर बदल सकता है।

रवि आर्य

