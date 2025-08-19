Published On : Tue, Aug 19th, 2025
Video: नागपुर रेलवे स्टेशन पर आत्मदहन की कोशिश, पुलिसकर्मी ने बचाई जान

नागपुर : नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम (NMC) की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान एक ठेला धारक ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई कर उसकी जान बचा ली।

जानकारी के अनुसार, एनएमसी की टीम रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अवैध चाय और पान ठेलों पर कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने विरोध जताते हुए आत्मदहन का प्रयास किया। लेकिन पुलिस मुख्यालय से तैनात कर्मी पंकज रामटेके ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत काबू में लिया और हादसा टल गया।

इस घटना से क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हालात सामान्य हो गए। एनएमसी आयुक्त ने पुलिसकर्मी पंकज रामटेके की सराहना करते हुए उनकी बहादुरी की प्रशंसा की।

नागपुर नगर निगम नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की मुहिम चला रहा है और प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस और भी ज्यादा सतर्कता बरतेगी।

