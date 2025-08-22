Video गोंदिया: पहले प्रेमिका का कत्ल.. फिर मासूम बेटे का सौदा , 7 आरोपी सलाखों के पीछे

मां को मारा और बच्चे की बिक्री के लिए बनाया नकली जन्म प्रमाण पत्र , इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात

गोंदिया ज़िले में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई है जो न केवल अपराध जगत की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देती है।

Gold Rate 18 Aug 2025 Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /- Gold 22 KT ₹ 93,100 /- Silver/Kg ₹ 1,15,400/- Platinum ₹ 48,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आर्थिक तंगी और लालच ने एक प्रेमी को इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके मासूम 7 माह के बच्चे को पैसों के लिए दूसरों को बेच डाला।

दरअसल वाक्या कुछ यूं है कि..

03 अगस्त 2025 को गोंदिया जिले के डुग्गीपार थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खजरी खेत इलाके में एक अज्ञात युवती की खून से लथपथ लाश मिली। धारदार हथियार से बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया।

मृतका की पहचान और आरोपी दोनों ही अज्ञात थे इस पर डुग्गीपार थाने में मामला दर्ज हुआ।

लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने विशेष पथक गठित कर जांच शुरू की , लगातार 18 दिनों तक गहन तकनीकी विश्लेषण, गुप्त सूत्रों और ठोस जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि मृतका का नाम अन्नु नरेश ठाकुर (21 वर्ष, निवासी- भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग.) है।

आगे की छानबीन में सामने आया कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि अभिषेक सिद्धार्थ तुरकर (36 वर्ष, निवासी भिलाई, वर्तमान- निवास ग्राम डोंगरुटोला त. गोरेगांव जि.गोंदिया) है, जो अन्नु का प्रेमी था।

अवैध संबंध, कर्ज और खौफनाक साजिश

22 अगस्त को पुलिस ने अभिषेक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला सच कबूलते बताया – अन्नु के साथ उसके अवैध संबंध थे।

वह कर्ज में डूबा हुआ था और पैसों की सख्त ज़रूरत थी।

इसी कारण उसने अपनी पत्नी पुनम, बहन चांदनी, और रिश्तेदार प्रिया तुरकर के साथ मिलकर अन्नु की हत्या की साजिश रची।

02 अगस्त को अभिषेक ने प्रेमिका को मोटरसाइकिल से खजरी खेत लाकर बेरहमी से चाकू से वार कर मार डाला।

7 माह के मासूम की मासूमियत का सौदा

हत्या के बाद आरोपी प्रेमी ने अन्नु के 7 माह के बेटे धनराज का नकली जन्म प्रमाणपत्र बनवाया और उसे आर्थिक लाभ के लिए दूसरों के हाथ बेच दिया।

मासूम बच्चे को गोंदिया के चार लोगों के हाथों बेचा गया जिनकी पहचान सुरेखा रमेश चौहान ( गड्डाटोली-गोंदिया ) , प्रीति विकास कडबे ( कचरा मोहल्ला , गोंदिया), भावेश अशोक बन्सोड ( रामनगर गोंदिया) , कमल यादव – गड्डाटोली- गोंदिया ) के तौर पर की गई है ‌।

कत्ल और मासूम की बिक्री का पर्दाफाश

गिरफ्तार प्रेमी सहित इस सनसनीखेज प्रकरण में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनमें अभिषेक सिद्धार्थ तुरकर , पुनम तुरकर , प्रिया तुरकर, सुरेखा रमेश चौहान ,

प्रीति कडबे , भावेश अशोक बन्सोड ,कमल यादव का समावेश है , सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए डुग्गीपार थाने के सुपुर्द किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे और अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे के मार्गदर्शन में, स्थानीय गुन्हे शाखा के पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर के नेतृत्व में संपन्न हुई।

इसमें सापोनि. धीरज राजुरकर, महिला उपनिरीक्षक वनिता सायकर, पुलिस उपनिरीक्षक शरद सैदाने समेत अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही।

रवि आर्य

