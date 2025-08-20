Published On : Wed, Aug 20th, 2025
Video गोंदिया: तिरोड़ा की जनता का अल्टीमेटम , अंडर पास बने बिना- रेलवे गेट बंद नहीं होगा

तिरोड़ा- खैरलांजी रेलवे क्रॉसिंग गेट स्थाई तौर पर बंद करने पहुंचे अधिकारी , जनता और नेताओं के दबाव में लौटे खाली हाथ

गोंदिया। तिरोड़ा रेलवे फाटक बंद करने के आदेश ने गोंदिया जिले के तिरोड़ा शहर में हड़कंप मचा दिया।तिरोड़ा–खैरलांजी मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक 520 पर बने फ्लाईओवर के बाद रेलवे प्रशासन ने 18 अगस्त को आदेश जारी कर दिया कि मंगलवार 19 अगस्त की रात 10 बजे से यह गेट स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा लेकिन जैसे ही रेलवे कर्मचारी पुलिस बल के साथ गेट बंद करने पहुंचे, वहां क्रॉसिंग पर स्थानीय जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हंगामा खड़ा कर दिया , तिरोड़ा की जनता बोली- अंडरपास पहले.. गेट बंद बाद में हालांकि रेलवे अधिकारीयों ने समझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन महिलाओं ने आगे बढ़कर उसका जमकर विरोध किया और पब्लिक बनाम रेलवे आमने-सामने हो गई।

लंबा चक्कर या हादसा , बताओ जिम्मेदार कौन होगा ?
शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन मोरे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ चौहान, प्रतिनिधि प्रवीण चव्हाण और संजय खियानी ने साफ कह दिया , अंडरपास बने बिना गेट बंद नहीं होगा ?मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी महिलाओं का कहना था कि बिना अंडरपास के गेट बंद करना सीधा-सीधा जनता के साथ अन्याय है हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं हमें एक लंबा चक्कर लगा कर जाना पड़ेगा ऐसे में यदि कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? भीड़ और नेताओं के समझाने के बाद आखिरकार रेलवे कर्मचारियों को बैकफुट पर जाना पड़ा और गेट बंद करने की कार्रवाई टल गई।फिलहाल स्थानीय जनता ने साफ संदेश दे दिया है -अंडरपास बने बिना रेलवे फाटक को बंद नहीं होने दिया जाएगा।

रवि आर्य

