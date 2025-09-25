Published On : Thu, Sep 25th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

Video गोंदिया: सुबह-सुबह झपटा तेंदुआ , 5 साल के बच्चे की जान गई , ग्रामीणों का गुस्सा फूटा-सड़क जाम

गोंदिया। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगाँव तहसील के गोठणगाँव वनपरिक्षेत्र अंतर्गत संजयनगर (बंगाली कैम्प) में 25 सितंबर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटी।
घर के आंगन में शौच के लिए गए पाँच वर्षीय मासूम वंश प्रकाश मंडल पर घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

मासूम बना शिकार , गांव में मातम

मिली जानकारी के अनुसार, वंश के माता-पिता रोज़गार के सिलसिले में मेहनत-मजदूरी हेतु गुजरात गए हुए हैं और वह दादी के साथ रहता था।
सुबह करीब पाँच बजे जैसे ही वंश आंगन में शौच हेतु गया, तेंदुए ने अचानक झपटा मारा और बच्चे को जंगल की ओर घसीट ले गया।
शोर सुनकर ग्रामीण लाठी- डंडे लेकर दौड़े, लेकिन तब तक तेंदुए ने बच्चे का गला दबा दिया था।
वंश को तुरंत केशोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वन विभाग की लापरवाही , बचपन पर खूनी वार ,साल भर में चौथा हमला

लगातार हो रही घटनाओं से गुस्साए ग्रामीणों ने आज 25 सितंबर गुरुवार सुबह 7 बजे से केशोरी–नवेगाँव मार्ग पर चक्का जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया।
मुख्य सड़क पर आड़ी बाइक लगा दी गई और सड़क पर लकड़ी के झाड़ डालकर चक्का जाम आंदोलन किया गया।
गुस्साई भीड़ ने एक दो वाहनों में तोड़फोड़ भी की , फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि गोठनगांव वन परीक्षेत्र के संजय नगर , बोंडगांव , सूरबन इलाके में तेंदुए की दहशत व्याप्त है।
वनविभाग ने तेंदुए के आतंक को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि वन विभाग की अलगर्जी के चलते सालभर में 4 घटनाएँ हो चुकी हैं।
इससे पहले एक दिसंबर को मंडई मेला उत्सव में एक बच्चे पर हमला कर तेंदुए ने उसे घायल किया गया था उसके बाद 30 मई 2025 को आंगन में खेल रहे बच्चों पर हमला हुआ वहीं 29 अगस्त को इटियाडोह बांध क्षेत्र में काका के साथ टहलने के निकले बच्चे पर भी तेंदूए ने हमला किया था और आज वंश नामक मासूम बच्चे की मौत हो गई।

रवि आर्य

