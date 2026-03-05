Published On : Thu, Mar 5th, 2026
विदर्भात उन्हाचा चटका वाढला; मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात तापमानात झपाट्याने वाढ

नागपूर : मार्चची सुरुवात होताच विदर्भात उन्हाने जोर धरला आहे. फेब्रुवारी संपताच थंडीचा प्रभाव कमी झाला आणि आता दुपारच्या वेळेस कडक उन्हाची तीव्रता जाणवू लागली आहे. नागपुरात कमाल तापमान ३६.४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले असून नागरिकांना उष्णतेच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत.

जिल्हानिहाय तापमान वाढ-
वर्धा आणि अमरावती येथे पारा ३७ अंशांवर गेला आहे. अकोला व चंद्रपूरमध्ये तापमान ३६ अंशांच्या पुढे गेले, तर भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यांत ३४ ते ३५ अंशांच्या दरम्यान नोंदी झाल्या. भंडाऱ्यात एका दिवसात तब्बल ४.८ अंशांची वाढ झाल्याने उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवली.

फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात रात्रीचे तापमान १७ ते १९ अंशांदरम्यान होते आणि दिवसभरातील कमाल तापमान ३२ ते ३४ अंशांपर्यंत मर्यादित होते. मात्र यंदा होळीपूर्वीच उन्हाचा पारा झपाट्याने वाढल्याचे चित्र आहे.

हवामान विभागाचा अंदाज+
India Meteorological Department (भारतीय हवामान विभाग) यांच्या अंदाजानुसार, पुढील आठवड्यात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमान ३८ ते ४० अंशांपर्यंत पोहोचू शकते. उष्णतेचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

आरोग्याच्या दृष्टीने सतर्कता आवश्यक-
तापमान वाढल्यामुळे उष्माघात व निर्जलीकरणाचा धोका वाढतो. त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि बाहेर काम करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. पुरेसे पाणी पिणे, दुपारच्या उन्हात बाहेर जाणे टाळणे आणि सैल, हलके कपडे वापरणे आवश्यक आहे.

प्रशासन सज्ज राहण्याची गरज-
उन्हामुळे पाणी व विजेच्या वापरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार कूलिंग शेल्टरची तयारी ठेवावी, असे प्रशासनाला सुचविण्यात आले आहे. विदर्भात उन्हाळ्याची सुरुवातच तीव्र झाल्याने एप्रिल-मे महिन्यात परिस्थिती आणखी कठीण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पुण्यात गारव्याची चाहूल-
दरम्यान, पुण्यात किमान तापमानात घट झाल्याने सकाळी काहीसा गारवा जाणवत आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. दुपारी मात्र निरभ्र आकाशामुळे उकाडा कायम आहे.

