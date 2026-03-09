Published On : Mon, Mar 9th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात सराईत दुचाकी चोराला अटक; पोलिसांनी १८ चोरीच्या गाड्या केल्या जप्त

Advertisement

नागपूर : शहरात वाढत्या वाहन चोरीच्या घटनांवर मोठी कारवाई करत नागपूर शहर पोलीस यांच्या एमआयडीसी पोलीस ठाणे पथकाने एका सराईत वाहन चोराला अटक केली आहे. आरोपीकडून चोरीस गेलेल्या तब्बल १८ दुचाकी जप्त करण्यात आल्या असून, यामुळे शहरातील अनेक वाहन चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत.

पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव प्रवेश कनहैयालाल कांगळे (वय ३८) असे असून तो पोलीस लाईन, टाकळी परिसरातील रहिवासी आहे. शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत झालेल्या दुचाकी चोरीच्या मालिकेत त्याचा सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले.

Gold Rate
Mar 9, 2026 - Time 11.45Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,60,400/-
Gold 22 KT ₹ 1,49,200 /-
Silver/Kg ₹ 2,62,400/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

तांत्रिक माहितीच्या आधारे आणि सातत्यपूर्ण तपास करून एमआयडीसी पोलीस पथकाने आरोपीला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान आरोपीने नागपूर शहरातील विविध भागांतून मोटारसायकली चोरी केल्याची कबुली दिली. आरोपीकडून एकूण १८ दुचाकी जप्त करण्यात आल्या असून त्यांची किंमत अंदाजे ७ लाख ३० हजार रुपये इतकी आहे.

या कारवाईमुळे एकूण १८ वाहन चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. यापैकी ८ गुन्हे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात नोंद असून उर्वरित गुन्हे शहरातील इतर पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत नोंद झाले होते.

पोलीसांनी जप्त केलेल्या वाहनांमध्ये एमएच-४०-बीडब्ल्यू-५४९५, एमएच-३१-डीडी-००२७, एमएच-४०-बीक्यू-३४२६, एमएच-३५-आर-३०८४, एमएच-३१-ईडब्ल्यू-३५५३, एमएच-३१-ईएस-२१५२ आदी क्रमांकांच्या मोटारसायकलींचा समावेश आहे.

या प्रकरणात आरोपीचे इतर साथीदार आहेत का, तसेच आणखी चोरीची वाहने जप्त करण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
ही कारवाई पोलीस निरीक्षक गोकुळ महाजन, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय बन्सोड, पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सयाम तसेच राजेश वराठी, विजय जाने, सचिन सोनवणे, मुरलीधर केवटी आणि मनोज सोवाणे या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केली. ही कारवाई झोन क्रमांक १ चे उपायुक्त ऋषिकेश रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

दरम्यान, पोलिसांनी नागरिकांना वाहने सुरक्षित ठिकाणी उभी करावीत, योग्य लॉकिंग प्रणालीचा वापर करावा आणि संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement