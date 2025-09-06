Two shutdowns to hit water supply to most of Nagpur areas on Sept 8

Nagpur: Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) and Nagpur Municipal Corporation (NMC) have scheduled two major shutdowns for essential maintenance works that will disrupt the supply of drinking water to major parts of the city.

Navegaon Khairi: MSEDCL has planned a 6 hours shutdown of the 33 KV NMC feeder at the Navegaon Khairi raw water pumping station for maintenance of the overhead line from Mansar to Parseoni. Preventive maintenance work of the 33 KV VCB and transformer will also be carried out on September 8, 2025 from 10 am to 4 pm. Water supply to the following control areas (CAs) will be affected:

Laxmi Nagar Zone: Laxmi Nagar Old, Gayatri Nagar, Pratap Nagar, Khamla, Takli Seem, Jaitala, Trimurti Nagar, Laxmi Nagar New.

Dharampeth Zone: Ram Nagar ESR, Ram Nagar GSR, Futala Line, Civil Lines DT, Rifle Line, Seminary Hills (ESR & GSR), Dabha, Tekdi Wadi, IBM DT, GH Buldi, Dhantoli.

Hanuman Nagar Zone: Chinchbhavan, Omkar Nagar (Existing & Proposed), Shri Nagar, Nalanda Nagar, Hudkeshwar, Hudkeshwar & Narsala Gramin Area.

Dhantoli Zone: Wanjari Nagar (Old & New), Reshimbagh, Hanuman Nagar.

Nehru Nagar Zone: Sakkardara 1, 2 & 3. Gandhibagh Zone: Sitabuldi Fort 1 & 2, Killa Mahal, Godrej Anandam, GH-Medical Feeder. Satranjipura Zone: Boriyapura ESR, Boriyapura Feeder, Central Railway, Vahan Thikana DT. Ashi Nagar Zone: Bezanbagh, Nara, Nari, Jaripatka. Mangalwari Zone: Gittikhadan, Gorewada GSR, GH-Rajnagar, GH-Sadar.

Similarly, NMC has planned a 24-hour shutdown of the GH-Medical feeder to carry out the interconnection (I/C) of 700x700mm dia existing Medical feeder with the new Amrut feeder at Mokshadam Square, Cotton Market Road, from 10 am on September 8 to 10 am on September 9. Water supply to the following areas will be affected:

Medical feeder areas: GMC, TB Ward, SECR Railway, Tata Capital, Rambagh Colony, Rajabaksha, Indira Nagar, Jattarodi No. 3, Ajni Railway, Rambagh MHADA, Shukla Atta Chakki, Untkhana, Great Nag Road, Borkar Nagar, Bara Signal. Godrej Anandam ESR: Dakshina Murti Chowk, Pataleshwar Road, Binzani Mahila School, Kotwali Police Chowk, Panchang Galli, Chhota Ram Mandir, Old Hislop College, Attar Oli, Ramjichiwadi, Karnal Bagh, Telipura, Gadikhana, Juni Shukrawari, Joharipura.

Residents of these areas are kindly requested to store sufficient water in advance and use it judiciously during the shutdown period. Water supply will be restored immediately after the completion of the scheduled work. For more information about water supply consumers can contact NMC-OCWHelpline No 1800 266 9899 or mail at contact@ocwindia.com.