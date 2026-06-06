कोराडी में बड़ी चोरी: 3.90 लाख के गहने और नकदी लेकर फरार हुए चोर

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नागपुर: नागपुर के कोराडी थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। शादी समारोह में शामिल होने गए परिवार के सूने घर को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपये के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि स्थानीय नागरिकों की सतर्कता से दो नाबालिग आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि उनके दो साथी चोरी का माल लेकर भागने में सफल रहे।

पुलिस के अनुसार, स्मृति नगर निवासी मोईन जलील खान अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में आयोजित एक शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आलमारी में रखे सोने के आभूषण तथा नकदी सहित करीब 3 लाख 90 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया।

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चोरी के बाद जब आरोपी घर से बाहर निकल रहे थे, तब स्थानीय लोगों को उन पर संदेह हुआ। नागरिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर चाकू दिखाकर डराने और भागने की कोशिश की। इसके बावजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

हालांकि उनके दो अन्य साथी चोरी का पूरा माल लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोराडी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने पकड़े गए दोनों नाबालिगों के खिलाफ चोरी और भारतीय शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। वहीं फरार आरोपियों और चोरी गए माल की तलाश के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। नागरिकों का कहना है कि उनकी सतर्कता के कारण दो आरोपी पकड़े गए, लेकिन नाबालिग होने के चलते उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया। लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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