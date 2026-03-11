Published On : Wed, Mar 11th, 2026
नागपुरात इंधन टंचाईचा प्रश्न नाही; साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक नजर, पोलिस आयुक्तांचे निर्देश!

नागपूर : शहरात पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, इंधनाची साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखण्यासाठी नागपूर पोलिसांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी मंगळवारी संपूर्ण पोलिस यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. इंधनाची बेकायदेशीर साठेबाजी, वाहतूक किंवा काळाबाजार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनीही नागरिकांना घाबरून जाऊन अनावश्यक खरेदी करू नये, असे आवाहन केले. “शहरात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. पेट्रोल पंपांवर गर्दी करण्याची किंवा साठेबाजी करण्याची गरज नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या तीन प्रमुख तेल कंपन्यांनी नागपूरसाठी इंधन पुरवठा नियमित सुरू असल्याची खात्री दिली आहे. शहरातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही कंपन्यांनी सांगितले.

दरम्यान, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम म्हणून नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात चिंतेचे वातावरण आहे. त्यातच ७ मार्च २०२६ रोजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ झाल्याने चर्चांना उधाण आले होते.

सध्या महाराष्ट्रातील काही भागांत १४.२ किलो घरगुती सिलिंडरची किंमत सुमारे ९६४.५० रुपये, तर १९ किलो व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत सुमारे १,९३५ रुपये आहे.

ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनुदानित सिलिंडरच्या रिफिलची मर्यादा महिन्यातील १५ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवली आहे.
दरम्यान, शहरातील गुन्हे शाखा, सर्व पोलीस ठाणे आणि पोलीस उपायुक्तांना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इंधनाच्या साठेबाजी किंवा अफवांद्वारे परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.

प्रशासन आणि पोलिस नागरिकांना अफवा पसरवू नका आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना द्या, असे आवाहन करत आहेत.

