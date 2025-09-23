गोंदिया: कूरियर बॉय का खेल , 38 लाख की चांदी लेकर हुआ गायब-पुलिस में दबोचा

गोंदिया। गुजरात से भेजी गई 50 किलो चांदी में से 30 किलो चांदी का पार्सल गोंदिया नहीं पहुँचा , जांच में खुलासा हुआ कि यह पार्सल किसी और ने नहीं बल्कि कूरियर बॉय ने ही गबन कर लिया। शहर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पूरी 30 किलो चांदी बरामद कर ली है जिसका बाजार मूल्य 38 लाख रुपये आंका गया है।
30 किलो चांदी का गबन , व्यापारी के उड़ गए होश
दरअसल शहर के रामनगर निवासी सर्राफा कारोबारी रोहित रमेश सोनी (36) ने 4 सितंबर को प्रीतम बुलियन प्रा. लि., राजकोट (गुजरात) से मोबाइल ऐप के जरिए 50 किलो चांदी खरीदी थी , यह चांदी उनकी दुकान रोहित ज्वैलर्स ( दुर्गा चौक ) के लिए मंगवाई गई थी।
व्यापारी ने कूरियर से दो पार्सल मंगवाए , एक 20 किलो और दूसरा 30 किलो। 9 सितंबर की दोपहर लगभग 1 बजे व्यापारी को 20 किलो का पार्सल तो प्राप्त हुआ लेकिन 30 किलो चांदी वाला दूसरा पार्सल गायब पाया गया इस चांदी की कीमत करीब 38 लाख रुपये थी जिसपर व्यापारी ने गोंदिया सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
थाना प्रभारी किशोर पर्वते के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक डोंगरवार ने जांच की और संदेह के आधार पर जिया अली कमर अली सैयद (35), निवासी बाजार चौक, रामनगर को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया पुलिस ने उसके पास से 38 लाख रुपये की चांदी जब्त कर मामला सुलझा लिया है।
बहरहाल शहर पुलिस ने इस घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 316(3) के तहत मामला दर्ज किया है।
कीमती धातुओं की कूरियर डिलीवरी में अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी- एस पी भामरे
आयोजित पत्र परिषद में पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने जानकारी देते बताया- 18 सितंबर को 30 किलो चांदी की चोरी की रिपोर्ट शहर थाने में सर्राफा कारोबारी द्वारा दर्ज कराई गई थी । पार्सल पहले राजकोट से नागपुर आया इसके बाद सब कूरियर कंपनी के द्वारा गोंदिया भेजा गया , 48 घंटे के भीतर आरोपी कूरियर बॉय को धर दबोचा गया।
सर्राफा कारोबारीयों द्वारा कुरियर से पार्सल बुलाना कहीं यह एक्साईज ड्यूटी बचाने का प्रयास तो नहीं ? इस दिशा में भी पुलिस सराफा कारोबारी के बिल चेक कर रही है।
यह घटना व्यापारियों के लिए चेतावनी है कि बड़ी मात्रा में कीमती धातुओं की कूरियर डिलीवरी में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाए।
रवि आर्य