Published On : Fri, Jun 26th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

खाटूश्याम दर्शनाला गेलेल्या कुटुंबाच्या घरात ६४ लाखांची चोरी; पाचपावली पोलिसांकडून दोघांना अटक

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नागपूर : खाटूश्याम मंदिराच्या दर्शनासाठी राजस्थानला गेलेल्या कुटुंबाच्या बंद घरात झालेल्या तब्बल ६४ लाख रुपयांच्या चोरीचा पाचपावली पोलिसांनी यशस्वी छडा लावला आहे. या प्रकरणी दोन सराईत चोरट्यांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्या ताब्यातून सोन्या-चांदीचे दागिने, रोकड, लॅपटॉप, मोबाईल आणि इतर चोरीचा मुद्देमाल असा एकूण सुमारे ६४ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अटक केलेल्या आरोपींपैकी एक हा पीडित कुटुंबाचाच शेजारी असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ ते १८ जूनदरम्यान पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लष्करीबाग परिसरात ही चोरी झाली. पीडित कुटुंब खाटूश्याम मंदिराच्या दर्शनासाठी बाहेरगावी गेले असताना आरोपींनी घराचे कुलूप व लॉकर फोडून सोन्या-चांदीचे दागिने, रोकड, लॅपटॉप आणि मोबाईल असा लाखो रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.

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गुप्त माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी यश उर्फ बाबा बनसोड आणि अंशुल उर्फ अनुप वाकडे यांना अटक केली. चौकशीदरम्यान दोघांनीही चोरीची कबुली दिली. त्यांच्या ताब्यातून सुमारे ५९ लाख रुपयांचा चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

तपासादरम्यान अंशुल वाकडे याने २०२५ मध्ये लष्करीबाग परिसरात झालेल्या आणखी एका घरफोडीची कबुली दिली. त्या गुन्ह्यातील सुमारे ४ लाख ८६ हजार रुपये किमतीची सोन्याची लगडही पोलिसांनी जप्त केली. दोन्ही गुन्ह्यांतील मिळून एकूण सुमारे ६४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

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तपासात असेही समोर आले की, अंशुल हा पीडित कुटुंबाच्या घराशेजारी राहत होता. कुटुंब दर्शनासाठी बाहेर जाणार असल्याची माहिती त्याला आधीच होती. त्यानंतर त्याने साथीदारासह चोरीचा कट रचला. ओळख लपवण्यासाठी आरोपींनी चेहऱ्यावर कापड बांधले होते. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी त्यांचा माग काढून अटक केली.

सध्या पाचपावली पोलीस दोन्ही आरोपींची कसून चौकशी करत असून, शहरातील इतर घरफोड्यांमध्येही त्यांचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे.

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