विषयातील ‘नाविण्य’ ओळखून ‘क्लिक’ करणे हीच फोटोग्राफरची कला

नागपूर ः १९ ः फोटोग्राफी या क्षेत्रात अनपेक्षीतपणे आलो असलो तरी, फोटोग्राफी करण्यास सुरूवात केल्यानंतर प्रत्येक विषयाला समजून आणि ‘फिल’ करून मी फोटो काढण्यास सुरूवात केली. घटनास्थळी पोहचल्यावर फोटो संदर्भांतील नाविण्यपूर्ण विचार करून, क्लिक केलेल्या फोटोला नेहमीच वृत्तपत्रांत चांगले स्थान देण्यात आले. फोटोग्राफर्सला पुर्वी अनेक अडचनी येत होत्या, आता काळ बदलला असला तरी, फोटोग्राफर्सने आपल्यातील कल्पकता जागृत ठेवित फोटो काढल्यास त्यांना निश्चीतच इतरांपेक्षा वेगळे स्थान मिळेल. असे प्रतिपादन ज्येष्ठ फोटोग्राफर संजिब गांगुली यांनी आज केले.
मंगळवार (ता. १९) रोजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाअंतर्गत जनसंवाद विभागात जागतिक छायाचित्र दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ फोटोग्राफर संजिब गांगुली यांनी विद्यार्थांना मार्गदर्शन केले.
वृत्तपत्रातील विविध विषयावर फोटो काढत असतांना घटनेशी संबधीत फोटोसोबतच इतर ऍंगल कवर करण्यावर मी अधिक भर दिला. विषयाला समजुन परीसराशी जुळवून घेत कल्पकतेने फोटोग्राफी केल्याचे विविध अनुभव त्यांनी यावेळी सांगीतले. फोटोग्राफर्सला कुठलाही फोटो क्लिक करण्याआधी त्या विषयाचे विविध ऍंगल डोक्यात स्षष्ट असायला हवे. अजुनही नविन फोटो काढतांना पुर्वीसारखाच उत्साह येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात बोलतांना जनसंवाद आणि पत्रकारिता विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. प्रबाश साहु यांनी फोटोग्राफी शिवाय पत्रकारिता अपूर्ण असल्याचे सांगीतले. प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धावनकर यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा विशद करीत, विद्यार्थांना वृत्तपत्रातील छायाचित्रांना अधिक महत्व प्राप्त होत असल्याचे सांगीतले. ज्येष्ठ पत्रकार आनंद भिसे यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली. सहाय्यक प्राध्यापिका डॉ. मनीषा मोहोड, प्रा. श्रुती सांगोडे आणि विनय निमग़डे यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.
विद्यार्थांसाठी ‘फोटोफेस्ट’ छाय़ाचित्र स्पर्धा
जागतिक छायाचित्र दिनानिमीत्त जनसंवाद आणि पत्रकारिता विभागातर्फे आयोजित फोटोफेस्ट स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात करण्यात आले. स्पर्धेत प्रथम क्रमांक अमोल राठोड, व्दितीय दिंपाशु पंधान, तृतीय याशीका वैरागडे तसेच सुशील चव्हाण आणि तनुजा मडावी यांना प्रोत्साहनपर पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.
फोटो ओळ – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाअंतर्गत जनसंवाद आणि पत्रकारिता विभागात जागतिक छायाचित्र दिनानिमीत्त आयोजित कार्यक्रमात बोलतांना ज्येष्ठ फोटोग्राफर संजय गांगुली मंचावर उपस्थित प्रा. डॉ. प्रबाश साहु आणि प्रा. डॉ. धर्मेश धवनकर.
‘सृजनात्मकता’ को पहचानकर ‘क्लिक’ करना यही फोटोग्राफर की कला है।
वरिष्ठ फोटोग्राफर संजीब गांगुली; जनसंचार विभाग में मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस
नागपुर: 19: हालाँकि मैं फोटोग्राफी के क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से आया था, लेकिन फोटोग्राफी शुरू करने के बाद, मैंने प्रत्येक विषय को समझकर और ‘महसूस’ करके तस्वीरें खींचनी शुरू कीं। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद, फोटो के संदर्भ में ‘सृजनात्मकता’ से सोचकर, क्लिक की गई तस्वीरों को हमेशा अखबारों में अच्छी जगह दी जाती थी। पहले, फोटोग्राफरों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, हालाँकि अब समय बदल गया है, अगर फोटोग्राफर अपनी कल्पना को जागृत रखते हुए तस्वीरें लेते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से दूसरों से अलग स्थान मिलेगा। यह बात आज वरिष्ठ फोटोग्राफर संजीब गांगुली ने कही।
मंगलवार (19) को, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ फोटोग्राफर संजीब गांगुली ने छात्रों का मार्गदर्शन किया।
अखबार में विभिन्न विषयों पर तस्वीरें लेते समय, मैंने घटना से संबंधित तस्वीरों के साथ-साथ अन्य कोणों को भी कवर करने पर अधिक जोर दिया। उन्होंने विषय को समझकर और परिवेश के अनुसार ढलकर रचनात्मक रूप से तस्वीरें लेने के अपने विभिन्न अनुभव साझा किए। किसी भी फ़ोटो को क्लिक करने से पहले फ़ोटोग्राफ़र को उस विषय के विभिन्न कोणों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी नई तस्वीरें खिचते समय पहले जैसा ही प्रोत्साहन मिलता है।
कार्यक्रम में प्रो. डॉ. प्रभाष साहू ने कहा कि फोटोग्राफी के बिना पत्रकारिता अधूरी है। प्रो. डॉ. धर्मेश धवनकर ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए छात्रों को बताया कि समाचार पत्रों में तस्वीरों का महत्व बढ़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद भिसे ने अतिथी का परिचय दिया। सहायक प्राध्यापक डॉ. मनीषा मोहोड़, प्रो. श्रुति सांगोडे और विनय निमगाडे ने कार्यक्रम में उपस्थित थे।
छात्रों के लिए ‘फोटोफेस्ट’ फ़ोटोग्राफ़ी प्रतियोगिता
विश्व फ़ोटोग्राफ़ी दिवस के अवसर पर जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित फ़ोटोफेस्ट प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अमोल राठौड़, द्वितीय दिमपाशु पंधान, तृतीय याशिका वैरागड़े और प्रोत्साहन पुरस्कार सुशील चव्हाण और तनुजा मडावी को प्रदान किया गया।
फोटो लाइन – राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनसंचार विभाग में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते वरिष्ठ फोटोग्राफर संजीब गांगुली मंचपर उपस्थित प्रो. डॉ. प्रभाष साहू और प्रो. डॉ. धर्मेश धावनकर।