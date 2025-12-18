नागपुर में उभरती महिला क्रिकेटर की संदिग्ध मौत

नागपुर – नागपुर के नई शुक्रवारी इलाके में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 20 वर्षीय उभरती महिला क्रिकेटर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस अप्रत्याशित हादसे से पूरे इलाके में शोक और स्तब्धता का माहौल है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। कोतवाली थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
मृतका की पहचान आर्या पंकज जैस्वार (20)के रूप में हुई है। वह तिरपुडे कॉलेज में बी.कॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। पढ़ाई के साथ-साथ आर्या क्रिकेट के प्रति बेहद समर्पित थी और महिला क्रिकेट टीम की अंडर-19 श्रेणी में खेल चुकी थी। खेल जगत में उसकी प्रतिभा को लेकर काफी उम्मीदें थीं।
परिजनों के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब दो बजे आर्या अपने घर के नीचे स्थित पिता की पेपर-कटिंग दुकान पर आई थी। कुछ देर दुकान में बैठने की बात कहकर पिता बाहर गए। इसी दौरान सिरदर्द का हवाला देकर वह घर के दूसरे माले पर अपने कमरे में चली गई। उस समय घर में उसकी मां स्वाति और दादी मौजूद थीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा बंद मिलने पर संदेह हुआ, तो दरवाजा खोलने पर आर्या फांसी पर लटकी मिली।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को मेडिकल अस्पताल भिजवाया गया। परिजनों और पुलिस—दोनों ने फिलहाल किसी ठोस कारण से इनकार किया है। मृतका के चाचा सुरेश जैस्वार ने बताया कि हाल ही में 4 नवंबर को दादाजी का निधन हुआ था और आर्या उनसे बेहद जुड़ी हुई थी। हालांकि, यह भी चर्चा है कि उसे किसी क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर किया गया था, लेकिन इस संबंध में पुलिस या परिवार ने कोई पुष्टि नहीं की है।
पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। एक होनहार खिलाड़ी की असमय मौत ने खेल प्रेमियों और शहरवासियों को गहरे शोक में डुबो दिया है।