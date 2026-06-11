सामाजिक कार्यकर्त्या ज्वाला धोटे यांना धमकी; हरीश ग्वालबंशींविरुद्ध गिट्टीखदान पोलिसांत गुन्हा

नागपूर : सामाजिक कार्यकर्त्या तथा अन्याय निवारण मंचाच्या अध्यक्षा ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी आणि त्यांच्याविरोधात कथितरित्या खोटे व बदनामीकारक आरोप केल्याच्या तक्रारीवरून गिट्टीखदान पोलिसांनी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक हरीश ग्वालबंशी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धोटे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ७४, ३५६(२), ३५२ आणि ३५१(३) अंतर्गत ११ जून रोजी पहाटे एफआयआर नोंदविण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास गिट्टीखदान पोलीस करत आहेत.
तक्रारीनुसार, फ्रेंड्स कॉलनी परिसरातील बोर नाल्याजवळ काटोल रोडवरील ऐतिहासिक हनुमान मंदिर आणि ब्रिटिशकालीन सार्वजनिक विहीर असलेल्या शासकीय जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी ज्वाला धोटे या श्री हनुमान सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्वस्तांसह प्रयत्नशील आहेत. या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
धोटे यांच्या म्हणण्यानुसार, ९ जून रोजी दुपारी हरीश ग्वालबंशी हे काही सहकाऱ्यांसह मंदिर परिसरात आले आणि मंदिर तसेच शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. त्याच दिवशी सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ग्वालबंशी यांनी धोटे यांच्यावर तीन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा तसेच मंदिराच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता.
मात्र, धोटे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी आणि भूमाफियांविरोधातील लढा दडपण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचा दावा केला आहे. १० जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.
धोटे यांनी यापूर्वीही शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे, बेकायदेशीर जमीन व्यवहार आणि नागरिकांच्या जमिनी बळकावल्याच्या कथित प्रकरणांविरोधात आवाज उठविला असल्याचे सांगितले. तसेच ग्वालबंशी कुटुंबाशी संबंधित काही कथित अनधिकृत बांधकामे आणि बोरगाव येथील एका हॉटेलबाबतही त्यांनी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टकडे (एनआयटी) तक्रारी केल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे शहरातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, पोलिसांकडून सर्व आरोपांची पडताळणी करून तपास सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
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