Published On : Mon, Jul 27th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

सिरोवा के 150 सदस्यों ने नागपुर मेट्रो व्हील पर मनाया मानसून पिकनिक

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नागपुर: कोल इंडिया रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन (सिरोवा) के सदस्यों ने नागपुर मेट्रो के सहयोग से ‘मेट्रो व्हील’ पर आयोजित मानसून पिकनिक-2026 का उत्साहपूर्वक आनंद लिया। इस विशेष आयोजन में संस्था के करीब 150 सदस्य अपने परिवारों के साथ शामिल हुए और बारिश के मौसम में संगीत, स्वादिष्ट भोजन तथा मनोरंजक खेलों का आनंद उठाया।

कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों से सेवानिवृत्त अधिकारी बड़ी संख्या में नागपुर में निवास करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते हैं। पहली बार सिरोवा ने अपने सदस्यों और उनके परिवारों के लिए नागपुर मेट्रो के सहयोग से इस अनूठे मानसून पिकनिक का आयोजन किया। कार्यक्रम की थीम थी—”भीगे नहीं, भीगने का अहसास लें।”

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July 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
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संस्था के अध्यक्ष एम.एल. भसीन के मार्गदर्शन में ए.के. हजारे, एस.पी. पुरी, जे.एस. सायरे, वी.एस. कुलकर्णी एवं अन्य सहयोगियों ने कार्यक्रम का सफल संयोजन और संचालन किया।

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नागपुर मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी महेश मोरोने के निर्देशन में माने, योगेश एवं अन्य अधिकारियों ने आयोजन में सहयोग दिया। वहीं, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नागपुर के छात्र अभिजीत, सृष्टि, प्रियंका और अंकिता ने स्वयंसेवकों के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह विशेष मेट्रो यात्रा सुबह 11 बजे सीताबर्डी मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शाम 4 बजे संपन्न हुई।

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