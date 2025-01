Shyam Karate Academy Shines at the 9th NSKAI National Karate Championships 2024

Advertisement













We are thrilled to announce the incredible achievements of **Shyam Karate Academy (SKA)** at the **9th NSKAI National Karate Championships 2024**, held in New Delhi from **27th to 28th December 2024**.

The tournament was brilliantly organized by the **National Shotokan Karate Association India (NSKAI)** under the guidance of **Technical Director and Chief Instructor Shihan Sanjay Ingole**. We extend our heartfelt gratitude to him and his team for hosting such a well-executed and inspiring event.

Wenesday Rate Wednesday01 Jan. 2025 Gold 24 KT 76,900 /- Gold 22 KT 71,500 /- Silver / Kg 86,700 /- Platinum 44,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

### Achievements of SKA:

– **Total Medals Won:** 88

– **Gold:** 48

– **Silver:** 24

– **Bronze:** 16

– **Total Points:** 208

– **1st Place – Club Championship Trophy**

This outstanding success would not have been possible without the relentless efforts and guidance of Sensei Roshani Chavhan Ma’am (Head Coach). Thank you Sempei Rushabh Gharde and Sensei Vipin Shrivastav (Instructors).

Our students have credited their remarkable performances to the constant support of their coaches, instructors, and their parents!

Results :

1. Aman Naikane – Gold (Kata), Bronze (Kumite)

2. Ayush Gupta – Gold (Kata), Gold (Kumite)

3. Shubhankar Dhal – Gold (Kata), Gold (Kumite)

4. Ajinkya Tarale – Gold (Kumite), Silver (Kata)

5. Rohan Meshram – Gold (Kata), Gold (Kumite)

6. Bishesh Dhal – Silver (Kata)

7. Ayush Walde – Gold (Kata)

8. Roopam Rahangdale – Gold (Kata), Gold (Kumite)

9. Ansh Mishra – Gold (Kata), Gold (Kumite)

10. Vipin Shrivastav – Gold (Kumite), Bronze (Kata)

11. Athrav Kadoo – Gold (Kata), Gold (Kumite)

12. Devansh Attargade – Gold (Kata), Gold (Kumite)

13. Nandini Wahane – Gold (Kata), Gold (Kumite)

14. Smutisneha Nanda – Gold (Kata), Bronze (Kumite)

15. Isita Patil – Gold (Kata), Gold (Kumite)

16. Heena Matre – Gold (Kata), Gold (Silver)

17. Prachi Singh – Bronze (Kata)

18. Kaivalya Pawar – Gold (Kata), Silver (Kumite)

19. Roshan Sharma – Gold (Kata), Gold (Kumite)

20. Muskan Kathute – Silver (Kumite)Bronze (Kata)

21. Punam Khaire – Gold (Kata), Bronze (Kumite)

22. Pratyusha Gotmare – Silver (Kata), Bronze (Kumite)

23. Jiveeka Patle – Gold (Kata), Gold (Kumite)

24. Runmai Dongre – Silver (Kata)

25. Drushti Alone – Gold (Kata), Gold (Kumite)

26. Lokansh Bokde – Gold (Kata), Bronze (Kumite)

27. Mansi Hirudakar – Gold (Kata), Silver (Kumite)

28. Roshani Chavhan – Gold (Kata), Gold (Kumite)

29. Shyam Verma – Gold (Kata), Silver (Kumite)

30. Shlok Fating – Gold (Kata), Bronze (Kumite)

31. Advik Thakre – Gold (Kata)

32. Advik Khapre – Gold (Kata), Gold (Kumite)

33. Reyansh Kumbhre – Silver (Kata)

34. Madhvesh Chaturkar – Gold (Kata), Gold (Kumite)

35. Sarthak Wadaskar – Gold (Kata), Gold (Kumite)

36. Nihar Selukar- Silver (Kata)

37. Neel Selukar – Gold (Kata), Silver (Kumite)

38. Kaushik Ganthale – Silver (Kata), Bronze (Kumite)

39. Kartik Tople – Gold (Kata), Gold (Kumite)

40. Rushabh Gharde – Bronze (Kata), Bronze (Kumite)

41. Pradum Matre – Silver (Kata), Bronze (Kumite)

42. Shaswat Ganjre – Gold (Kata), Gold (Kumite)

43. Kavya Jha – Gold (Kata), (Kumite)

44. A. Lithesh – Silver (Kata), Silver (Kumite)

45. A. Yukesh – Silver (Kata), Bronze (Kumite)

46. Viraj Rajput – Silver (Kata)

47. Aaradhya Mankar – Gold (Kata) , Bronze (Kumite)

48. Poonam Chouragade – Gold (Kumite), Silver (Kata)

Error Icon

Address not found

Your message wasn’t delivered to nagpur@deshonnati.com because the address couldn’t be found or is unable to receive email.

The response from the remote server was:

550 No Such User Here