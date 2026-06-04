Published On : Thu, Jun 4th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरच्या धंतोलीत सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; महिलांना आमिष दाखवून प्रवृत्त करणाऱ्या एजंटला अटक !

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नागपूर : नागपूर पोलिसांच्या सामाजिक सुरक्षा शाखेने (SSB) धंतोली परिसरात सुरू असलेल्या कथित देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश करत एका २२ वर्षीय एजंटला अटक केली आहे. महिलांना झटपट पैशांचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायात ढकलल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३ जून रोजी सामाजिक सुरक्षा शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव धम्मदीप रवींद्र गजभिये (२२) असे असून तो नागपूरच्या दाभा परिसरातील भीमसेन खोरी येथील रहिवासी आहे. आरोपी महिलांची ग्राहकांशी ओळख करून देत पैशांच्या मोबदल्यात देहव्यापाराचे व्यवहार घडवून आणत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.

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या माहितीच्या आधारे सामाजिक सुरक्षा शाखेच्या पथकाने दोन पंच आणि बनावट ग्राहकाच्या मदतीने धंतोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील छत्रपती चौक ते नरेंद्र नगर रेल्वे अंडरपास मार्गावरील माटे अपार्टमेंटजवळ सापळा रचला. कारवाईदरम्यान आरोपी एका महिलेसह आढळून आला.

तपासात आरोपीने आर्थिक फायद्यासाठी संबंधित महिलेला देहव्यापारासाठी आणल्याचे आणि ग्राहकांची व्यवस्था केल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी धंतोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १२६/२०२६ नोंदविण्यात आला असून आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १४३(२), १४३(३) तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५६ अंतर्गत कलम ३, ४, ५ आणि ७ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून बचाव करण्यात आलेल्या महिलेला संरक्षण व पुनर्वसनासाठी करुणा वसतिगृहात पाठविण्यात आले आहे.

ही कारवाई पोलीस निरीक्षक राहुल शिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या पथकात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवाजी नानवरे, एनपीसी शेषराव राऊत, पोलीस शिपाई अश्विन मांगे, कुणाल मसराम, समीर शेख, कुणाल बोडखे तसेच महिला मुख्य आरक्षक आरती चौहान यांचा समावेश होता.

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