Published On : Tue, Jul 7th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

उर्स के बीच गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे, 444 ग्राम गांजा जब्त

Watch Live News
Advertisement

नागपुर के सक्करदरा थाना क्षेत्र में उर्स के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 444 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अब उसके पूरे ड्रग्स नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है।

नागपुर के ताजबाग क्षेत्र में उर्स के मद्देनज़र सक्करदरा पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सक्करदरा तालाब गार्डन के पास एक युवक गांजा बेचने के उद्देश्य से संदिग्ध हालत में घूम रहा है।

Gold Rate
July 07 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 44,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,34,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,29,200/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसकी पहचान 26 वर्षीय विजय देवानंद ताजने, निवासी रानी भोसलेनगर, भांडे प्लॉट, के रूप में हुई।

तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से 73 प्लास्टिक पाउच में पैक 444 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

Advertisement

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल सक्करदरा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी गांजा कहां से लाता था और इसकी सप्लाई किन-किन लोगों तक की जाती थी।

Advertisement
Watch LIVE TV
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

बारिश में उजागर हुई व्यवस्थाओं की पोल

बारिश में उजागर हुई व्यवस्थाओं की पोल

पंचगंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट पर

पंचगंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट पर

गांजा तस्कर लगा पुलिस के हाथ, सक्करदरा पुलिस की कार्रवाई

गांजा तस्कर लगा पुलिस के हाथ, सक्करदरा पुलिस की कार्रवाई

गोदावरी उफान पर, पुलिस ने दी चेतावनी

गोदावरी उफान पर, पुलिस ने दी चेतावनी

दीक्षाभूमि विकास को लेकर बनी सर्वसम्मति

दीक्षाभूमि विकास को लेकर बनी सर्वसम्मति

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges