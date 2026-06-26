Published On : Fri, Jun 26th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

धावत्या रेल्वेतच झाली सुखरूप प्रसूती; टीटीईंच्या प्रसंगावधानामुळे महिलेने दिला बाळाला जन्म!

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नागपूर : संकटाच्या क्षणी दाखवलेली तत्परता आणि माणुसकी एखाद्याचे आयुष्य बदलू शकते, याचा प्रत्यय यशवंतपूर-लखनऊ एक्स्प्रेसमध्ये आला. नागपूरहून इटारसीकडे प्रवास करणाऱ्या एका गर्भवती महिलेला अचानक प्रसूती वेदना सुरू झाल्यानंतर दोन रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे धावती रेल्वेच तात्पुरत्या प्रसूती कक्षात बदलली. त्यांच्या वेळीच केलेल्या नियोजनामुळे महिलेने एका निरोगी मुलाला सुरक्षित जन्म दिला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ जून रोजी यशवंतपूर-लखनऊ एक्स्प्रेसच्या एस-२ स्लीपर डब्यात वरिष्ठ तिकीट परीक्षक संजय कुमार चौहान तिकीट तपासणी करत असताना एका प्रवाशाने एका महिलेची प्रकृती बिघडल्याची माहिती दिली. तपासणी केली असता एस-२ डब्यातील बर्थ क्रमांक १० वर प्रवास करणाऱ्या २३ वर्षीय रेखा यांना प्रसूती वेदना सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले.

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रेल्वे घोडाडोंगरी स्थानकाजवळ पोहोचत असताना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संजय कुमार चौहान यांनी तत्काळ एसी डब्यात ड्युटीवर असलेले मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक पप्पू राम मीणा यांना बोलावले. दोन्ही रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने बर्थ क्रमांक ९ ते १४ पर्यंतचा संपूर्ण केबिन रिकामा करून तेथे असलेल्या अनुभवी महिला प्रवाशांच्या मदतीने सुरक्षित प्रसूतीची व्यवस्था केली.

याचवेळी नागपूर आणि भोपाळ येथील वाणिज्य नियंत्रकांशी सातत्याने संपर्क ठेवून आवश्यक वैद्यकीय मदतीचे नियोजन करण्यात आले. महिला प्रवाशांच्या सहकार्याने आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे काही वेळातच रेखा यांनी एका निरोगी मुलाला जन्म दिला. ही आनंदाची बातमी समजताच रेल्वेतील प्रवाशांनी टाळ्यांच्या गजरात रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या मानवतावादी कार्याचे कौतुक केले.

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रेल्वे इटारसी स्थानकात पोहोचताच आधीपासून सज्ज असलेल्या वैद्यकीय पथकाने माता आणि नवजात बालकाला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी दोघांचीही प्रकृती स्थिर आणि उत्तम असल्याचे सांगितले.

या घटनेमुळे रेल्वे कर्मचारी केवळ तिकीट तपासणीपुरते मर्यादित नसून, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. संजय कुमार चौहान आणि पप्पू राम मीणा यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे संभाव्य संकटाचे रूपांतर एका नवजीवनाच्या आनंदोत्सवात झाले.

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