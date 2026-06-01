Published On : Mon, Jun 1st, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

आरपीआयचा सत्तेतील वाट्यावर दावा; विधान परिषदेत एका जागेसाठी आठवलेंची जोरदार मागणी

पुणे : महायुती सरकारमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला (आरपीआय) योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री Ramdas Athawale यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. आगामी विधान परिषद निवडणुकीत पक्षाला किमान एक जागा देण्यात यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना आठवले म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी आरपीआयला विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पुढील टप्प्यात होणाऱ्या पाच जागांच्या निवडणुकीत पक्षाला संधी मिळेल, असा विश्वास आहे.

“आरपीआय हा संख्येने छोटा असला तरी महायुतीचा महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे सत्तेतील वाटा आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळणे गरजेचे आहे,” असे आठवले यांनी सांगितले. विधान परिषदेतील एका जागेसह दोन शासकीय महामंडळांच्या अध्यक्षपदांची मागणीही पक्षाकडून करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी २०२७ च्या जनगणनेनंतर राज्यातील ५९ अनुसूचित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. तसेच मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल त्यांचे स्वागत करत संवादातून तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

राज्यातील आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आरपीआयच्या या मागणीमुळे महायुतीतील जागावाटप आणि सत्तेतील सहभागाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

