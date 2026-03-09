नागपूर रेल्वे स्थानकावर आरपीएफची मोठी कारवाई; 3.72 लाख रुपयांचा गांजा जप्त, एकाला अटक

नागपूर: नागपूर रेल्वे स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा बलाने (आरपीएफ) मोठी कारवाई करत अंमली पदार्थांची तस्करी उघडकीस आणली आहे. या कारवाईत एका संशयित तस्कराला अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून सुमारे 3.72 लाख रुपये किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे.
आरपीएफ नागपूरच्या पथकाने 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी स्थानकावर गस्त आणि देखरेख करत असताना दोन बॅगा घेऊन फिरणाऱ्या एका व्यक्तीवर संशय घेत त्याला थांबवले. या पथकात एक निरीक्षक, एक सहाय्यक उपनिरीक्षक (एएसआय) आणि दोन आरपीएफ जवानांचा समावेश होता.
नियमांनुसार साक्षीदारांच्या उपस्थितीत त्या बॅगांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान बॅगांमधून एकूण 24.80 किलो गांजाचे 9 पॅकेट आढळून आले. जप्त करण्यात आलेल्या गांजाची अंदाजे किंमत सुमारे 3.72 लाख रुपये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
चौकशीदरम्यान आरोपीची ओळख मध्य प्रदेशातील भिंड येथील रहिवासी शाहिद खान अशी पटली. प्राथमिक चौकशीत त्याने हा गांजा ग्वाल्हेर येथे नेण्यासाठी आणल्याची कबुली दिली आहे.
आरपीएफने आरोपीला ताब्यात घेऊन जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांसह पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी नागपूरच्या गव्हर्नमेंट रेल्वे पोलिसांकडे (जीआरपी) सुपूर्द केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.