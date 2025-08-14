Published On : Thu, Aug 14th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरच्या गंगाबाई घाट परिसरात टिप्परच्या धडकेत एनआयटीच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचा मृत्यू

नागपूर: शहरात आज सकाळी घडलेल्या दुर्दैवी अपघातात नागपूर सुधार प्रन्यासचे सेवानिवृत्त अधिकारी आणि समाजसेवक सुशील अण्णाजी दुरुपकर (वय ६१) यांचा जागीच मृत्यू झाला. गंगाबाई घाट परिसरात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामादरम्यान एका टिप्पर वाहनाच्या धडकेत त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

दुरुपकर हे नागपूरच्या बाजेरिया परिसरात राहत होते. सकाळच्या वेळेस, गंगाबाई घाट परिसरातून जात असताना, रस्त्यालगत सुरू असलेल्या कामामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळात त्यांना टिप्परने जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेमुळे त्यांनी घटनास्थळीच प्राण सोडले.

Gold Rate
14 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,200 /-
Gold 22 KT ₹ 93,200 /-
Silver/Kg ₹ 1,16,100/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

घटनेची माहिती मिळताच कोतवाली पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अपघाताची नोंद घेण्यात आली असून, पुढील तपास सुरु आहे. दरम्यान, दुरुपकर यांचा मृतदेह मेयो रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलवण्यात आला आहे.

सुशील अण्णाजी दुरुपकर हे केवळ प्रशासनिक अधिकारी नव्हते, तर एक समर्पित समाजसेवक होते. जैन कला समाजाचे सक्रिय सदस्य म्हणून त्यांनी समाजहितासाठी अनेक उपक्रम राबवले होते. त्यांच्या सामाजिक योगदानामुळे त्यांना नागपूरमध्ये एक आदरणीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जायचे.

त्यांच्या निधनामुळे नागपूरच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नागरी क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्यावर मोक्षधाम घाटावर अंतिम संस्कार करण्यात येणार आहेत.

दुरुपकर यांच्या कार्याची ओळख-

नागपूर सुधार प्रन्यासचे सेवानिवृत्त अधिकारी
जैन कला समाजाचे सक्रिय सदस्य
समाजहितासाठी कार्यरत अनेक उपक्रमांत सहभाग
शहराच्या नागरी विकासात मोलाचा वाटा
दरम्यान अपघातासंदर्भात पुढील चौकशी सुरू असून, शहरातील वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही घटना पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.

Advertisement
Advertisement