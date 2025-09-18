Published On : Thu, Sep 18th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

सर्व धर्मांचा आदर करतो; भगवान विष्णूंच्या मूर्तीवर केलेल्या विधानामुळे वाद, CJI गवईंचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : खजुराहो येथे भगवान विष्णूंच्या मूर्तीवर केलेल्या विधानामुळे वादळ उठल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी अखेर स्वतःहून स्पष्टीकरण दिलं आहे. सोशल मीडियावर जोरदार टीका होत असताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, “मी सर्व धर्मांचा आदर करतो.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे वाद काहीसा शांत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

सोशल मीडियावरील टीकेवर प्रतिक्रिया-

गवईंच्या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्याला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला असून, ते नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक धर्माचा मान राखतात.

तुषार मेहता यांचा पाठिंबा-

केंद्र सरकारचे वकील आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गवईंच्या समर्थनार्थ वक्तव्य केले. “मी गवईंना गेली दहा वर्षे ओळखतो. ते प्रत्येक धर्माविषयी आदरभाव बाळगतात. सोशल मीडियावरील काही प्रतिक्रिया अनुचित असून वास्तवाशी विसंगत आहेत,” असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी अधोरेखित केले की, “प्रत्येक क्रियेची प्रतिक्रिया होते, पण सोशल मीडियावर या प्रतिक्रियेचं रूप अनेकदा अतिरेकी असतं.”

कपिल सिब्बल यांची टीका-

दरम्यान, वरिष्ठ वकील **कपिल सिब्बल** यांनी सोशल मीडियाला ‘बेलगाम घोडा’ असे संबोधले. “याचे दुष्परिणाम आपण रोज भोगत आहोत. लोकशाही व्यवस्थेत याचे परिणाम गंभीर ठरू शकतात,” अशी टीका त्यांनी केली.

गवईंचं प्रत्युत्तर-

यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “नेपाळमध्ये जे काही घडलं, त्यामागे सोशल मीडियाचीही मोठी भूमिका होती. म्हणूनच आपल्याला या माध्यमाचा जबाबदारीनं वापर करणं आवश्यक आहे. एकूणच, भगवान विष्णूंच्या मूर्तीवरील वक्तव्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाला आता गवईंच्या स्पष्टीकरणामुळे काहीसा विराम मिळाल्याचं दिसतं.

