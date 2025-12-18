Published On : Thu, Dec 18th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

धारमपेठ झोनमध्ये पाणीपुरवठा पाइपलाईनला वारंवार झालेल्या नुकसानीमुळे तीव्र पाणीपुरवठा खंडित

Advertisement

नागपूर: गेल्या पाच दिवसांत तृतीय पक्ष कंत्राटदाराकडून OCW च्या २०० मि.मी. व्यासाच्या पाणीपुरवठा पाइपलाईनला चार वेळा नुकसान झाले आहे. यामुळे धारमपेठ झोनमधील रामनगर कमांड एरिया (CA) मध्ये पाणीपुरवठा गंभीररीत्या विस्कळीत झाला आहे.

या वारंवार घडलेल्या घटनांमुळे रामनगर कमांड एरियाअंतर्गत येणाऱ्या पांढराभोळी, हिल टॉप, जय नगर आणि सेवा नगर येथील नागरिकांकडून “पाणीपुरवठा नाही” अशा तक्रारी OCW कॉल सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोंदवण्यात आल्या आहेत.

Gold Rate
18 dec 2025
Gold 24 KT ₹ 1,32,700/-
Gold 22 KT ₹ 1,23,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,02,000/-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

घटनांचा तपशील:
१३ डिसेंबर २०२५:
सिमेंट रस्त्याच्या बांधकामादरम्यान २०० मि.मी. व्यासाची पाणीपुरवठा पाइपलाईन खराब झाली.

१६ डिसेंबर २०२५:
(अ) बांधकाम कामकाजादरम्यान श्री. परिणय फुके यांच्या निवासस्थानाजवळ २०० मि.मी. व्यासाची मुख्य पाइपलाईन खराब झाली.
(ब) त्यानंतर, त्याच पाइपलाईनच्या सॉकेट एंडजवळ, आधीच्या गळतीच्या ठिकाणापासून सुमारे ३ मीटर अंतरावर पुन्हा नुकसान झाले.

१७ डिसेंबर २०२५:
त्याच २०० मि.मी. व्यासाच्या पाणीपुरवठा पाइपलाईनला चौथ्यांदा नुकसान झाल्याची नोंद झाली.

या वारंवार झालेल्या नुकसानीमुळे नियमित पाणीपुरवठा वारंवार खंडित झाला असून संबंधित पाइपलाईनचा भाग कमकुवत झाला आहे. त्यामुळे तो कायमस्वरूपी गळतीस प्रवण बनला आहे.

OCW कडून प्रत्येक वेळी तातडीने दुरुस्तीची कामे करून शक्य तितक्या लवकर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. मात्र, महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांना होणारे असे टाळता येण्याजोगे आणि वारंवार होणारे नुकसान नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रासदायक ठरत असून पाणीवितरण व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेवरही परिणाम करत आहे.

अशा वारंवार होणाऱ्या नुकसानीस आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांची पुढील गैरसोय टाळण्यासाठी OCW पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव मांडत आहे:
सर्व तृतीय पक्ष संस्था व कंत्राटदारांनी कोणतेही खोदकाम सुरू करण्यापूर्वी, विशेषतः HDD किंवा यांत्रिक ट्रेंचिंगच्या कामांमध्ये, ऑपरेटरशी समन्वय साधून भूमिगत युटिलिटी व पाइपलाईनच्या स्थानाची अनिवार्यपणे खात्री करावी.
काम सुरू करण्यापूर्वी प्री-डिग पडताळणी व अलाइनमेंट क्लिअरन्ससाठी एक औपचारिक मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करून तिची कठोर अंमलबजावणी करावी.

OCW संबंधित कंत्राटदार व सर्व अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना आवाहन करते की, बांधकाम कामकाजादरम्यान अत्यंत काळजी घ्यावी व आवश्यक युटिलिटी सेफ्टी नियमांचे काटेकोर पालन करून पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांना होणारे पुढील नुकसान टाळावे.

अधिक माहितीसाठी NMC-OCW हेल्पलाइन 1800 266 9899 वर संपर्क साधा किंवा contact@ocwindia.com वर ईमेल करा.

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement